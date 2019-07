Elsparkesyklist bøtelagt for kjøring på rødt lys i Oslo

Ved 09-tiden tirsdag morgen ventet en politimotorsykkel på grønt lys i krysset Grønland og Motzfeldts gate på Grønland da en elsparkesykkel suste forbi på rødt lys.

Da valgte politimannen å sette på blålys. Elsparkesyklisten ble stoppet og konfrontert med kjøringen. Resultatet ble et forelegg på 1200 kroner.

– Sjåføren av elsparkesykkelen vedtok forelegget på stedet, sier Finn Erik Grønli, politioverbetjent i trafikkorpset i Oslo politidistrikt.

Første forelegg i Oslo

Grønli sier at dette er trafikkorpsets første forelegg til en elsparkesyklist.

– Det er samme regler for elsparkesyklister som for vanlige tråsyklister. Det innebærer at sykling på rødt lys ikke er tillatt, sier Grønli.

Det betyr at elsparkesyklister som for eksempel kjører uten å ha foreskrevne lykter montert eller tent, også risikerer bot ved mørkets frembrudd.

Grønli vet ikke om mannen hadde leid elsparkesykkelen, eller om det var hans egen.

Vil ikke ha ordinære kontroller

På spørsmål fra Aftenposten om det blir ordinære kontroller mot elsparkesyklister som kjører på rødt lys, svarer Grønli at politiet ikke har planer om det.

– Politiet i Oslo har veldig mange andre oppgaver. Derfor kan vi ikke prioritere dette akkurat nå. Det er likevel slik at hvis vi under patruljekjøring observerer noen som kjører på rødt, så kommer vi til å reagere, sier Grønli.