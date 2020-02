Det har vært stor interesse for å sikre seg den attraktive tomten til NRK på Marienlyst. En rekke store aktører har utarbeidet spenstige planer for hvordan området kan bli utviklet.

Allerede i april i fjor kunne Aftenposten presentere planene til investeringsselskapet Ferd, med eier og styreleder Johan H. Andresen i spissen. Sammen med arkitektkontoret Snøhetta ønsker Ferd å utvikle NRK-tomten på Marienlyst til innovasjon- og gründervirksomhet, og til å bli en bydel som forener historien til NRK med kunnskapsmiljøene på Blindern og Gaustad.

– For oss er dette en «en gang i livet»-mulighet, sa Andresen den gang.

Tak over Marienlyst

I prosjektet skal det fredede kringkastingshuset gjøres om til en ny storstue for byens befolkning. Ved å legge en krommet takkonstruksjon over de fredede bygningsfløyene, vil de etablere et 3300 kvadratmeter stort offentlig bygulv som kan romme opptil 4000 personer.

Fakta: Ferd Familieeid investeringsselskap Hadde en verdijustert egenkapital på 33 milliarder kroner per 30.06.2019. Eies av Johan H. Andresen og hans døtre Katharina og Alexandra Andresen. Eiendom er et av fem forretningsområder i Ferd. Har tidligere utviklet prosjektet Tiedemannsbyen på Ensjø i Oslo, samt flere andre boligprosjekter i Asker, Ski og Moss.

– Det vi har valgt å kalle for Lysthuset har alle forutsetninger for å bli et inkluderende samlingspunkt for hele byen, sa Trædal Thorsen til Aftenposten i april i fjor.

Taket er planlagt kledt med solpaneler, i tillegg vil det bli åpent for publikum som turområdet og utsiktspunkt på linje med Operataket i Bjørvika. I de to vernede fløyene av radiohuset planlegges hotell og kontorer for blant annet startupbedrifter.

Boliger og næring

I NRKs foreslåtte planprogram er det lagt opp til en 65/35 prosents fordeling mellom næring og boliger. Den vil Ferd og Snøhetta følge.

– Vi forholder oss til planprogrammet og ser frem til å videreføre arbeidet med regulering, medvirkning og det brede samarbeidet en slik utvikling krever. Det er med stor entusiasme vi går i gang med dette arbeidet. Her ønsker vi å skape et inkluderende og innovativt miljø med opplevelser for både beboere og besøkende i Oslo. Vi skal skape bolyst, opplevelseslyst og skaperlyst på Marienlyst, sier Andresen i en pressemelding.

I første trinn av prosjektet vil det bli fokus på å få bygget de første 380 boligene av totalt 1300. Samtidig vil Ferd og Snøhetta utvikle Store Studio til et kulturhus i regi av Studentskipnaden.

Høy pris

Salgssummen for NRK-tomten og bygningene på Marienlyst, like ved Majorstuen, er ikke klart, men summen er minst 3,75 milliarder kroner, skriver rikskringkasteren om salget av sitt eget hovedkvarter.

Det gir en kvadratmeterpris på drøyt 44.000 kroner.

– De hadde det totalt sett beste tilbudet. Kontrakten med Ferd gir oss den tiden vi trenger for å finne den best mulige tomten for NRK og et godt økonomisk grunnlag for etablering av et nytt bygg, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i en pressemelding.

Avtalen med Ferd sikrer NRK finansiering til å realisere et nytt hovedkontor. Det er fortsatt uvisst hvor NRKs nye hovedkvarter vil bli liggende.