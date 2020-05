Muslimske familier samlet seg på Tryvann for å feire Id i hver sin bil

Muslimer i Oslo fikk en annerledes Id-feiring da de samlet seg i hver sin familiebil på Tryvann søndag. I hele landet ble den muslimske feiringen av at fastemåneden ramadan er over, begrenset av smittevernreglene.

Rana Shahin tar bilde av datteren Lana med en klovn, som er med på å underholde store og små under Id-feiringen på Tryvann. Morten Uglum

– Det er hyggelig for barna å møtes her, selv om det er i hver vår bil, sier Hanin Tubji.

Sammen med mannen sin og deres to døtre har de kjørt til Tryvann for å være med på «drive in Id», et arrangement med underholdning, sirkusartister, is til barna, sang og takketaler.

I bilen foran dem sitter vennene Rana Shahin og Hasan Almaghrbi med datteren Lana.

– Foreldrene våre bor i Syria, og vi har ikke annen storfamilie i Norge, så det er hyggelig å feire med venner. I fjor møttes vi i hagen vår, etter å ha vært i moskeen, men i år tenkte vi dette kunne være fint for barna, sier Tubji.

Uday Al, kona Hanin Tubji og døtrene Maria og Sori møter vennene Rana Shahin og Hasan Almaghrbi med deres datter Lana for Id-feiring på ettermiddagen søndag, etter felles frokost og besøk i moskeen for noen av dem. Morten Uglum

Inspirert av drive in-kinoer

Det er Arshad Jamil som arrangerer Id-feiringen på Tryvann i samarbeid med Rabata-moskeen og Oslo kommune. Tidligere har arrangementet foregått i eventhaller og på Grønland torg med unge, gamle, kvinner og menn samlet til feiring. Denne gangen må de møtes i hver sin bil.

– Koronasmitten gjør at vi måtte tenke annerledes i år. Jeg fikk ideen fra drive in-kinoer. Jeg tenkte at det er en fin måte å samles til feiring på og samtidig overholde smittevernreglene, forteller Arshad Jamil.

Mange barnefamilier var til stede på Tryvann for å feire Id på ettermiddagen, etter frokost og moskebesøk for dem som fikk plass. Arshad Jamil (til venstre) har arrangert Id-feiringer med opp til 4000 deltagere tidligere. Morten Uglum

Begrensninger i moskeene

Søndag feirer muslimer den viktige høytiden Id al-fitr, ofte bare kalt Id, som markerer slutten på fastemåneden ramadan. Men i år satte smittevernregler noen bremser på feiringen. Vanligvis samles både kvinner, menn og barn til Id-bønn i moskeene, men i år var det bare lov til maksimalt 50 personer inne i moskeene på en gang, forteller Sidra Ali, informasjonsansvarlig i Islamic Cultural Centre på Alna i Oslo.

– Vi starter dagen med noe søtt til frokost, før vi pynter oss og går til moskeen. Vanligvis er hele familien med, unge som gamle, kvinner og menn. Men i år måtte mennene prioriteres, fordi det ifølge islam bare er menn som er pålagt å delta på Id-bønn, sier Ali.

Sidra Ali med familien, som har pyntet seg til årets Id-feiring. Privat

Ifølge smittevernreglene kunne bare 50 personer være samlet i hver moské, og de måtte holde minst én meters avstand til hverandre.

– I stedet for én bønnesamling, holdt vi to samlinger i moskeen på Alna, for å fordele deltagerne på to seanser. Det samme gjorde de ved flere andre moskeer. Men det hele har gått veldig fint, vi hadde online påmelding i forkant, og alle respekterte smittevernreglene, sier Ali.

– Litt som en norsk julaften eller 17. mai

Selv har hun feiret med frokost sammen med 20 familiemedlemmer.

– Vi spiser god mat og deler ut gaver til barn og voksne. Litt som en norsk julaften. Senere skal vi samles hos kusinen min for å spise middag. Vi pleier bare å feire med storfamilien. Nå må vi dele oss litt opp i ulike grupper, men det har vært en fin feiring likevel, forteller Ali.

250 biler hadde fått plass på Tryvann, og mange måtte avvises. Morten Uglum

Vanligvis 1000 personer med på Id-bønn

Også ved Bergen moské ble Id-feiringen litt annerledes enn ellers. Imam Abdiladif Ahmed forteller at de vanligvis holder en bønnesamling med 1000 mennesker til stede ved Id-feiringen. I år ble det holdt flere bønner i deres to moskeer, der bare 50 personer fikk plass.

– Det ble fort fullbooket, og vi kunne ikke klemme hverandre og hilse, slik vi pleier. Men alle respekterte reglene, og alt gikk som planlagt, sier Ahmed.

