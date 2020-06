Trafikkulykke på Grønland i Oslo sentrum – syklist fastklemt

En syklist ble fastklemt og alvorlig skadet i en ulykke med en lastebil.

Hendelsen skjedde utenfor kjøpesenteret Grønland basar i Oslo sentrum. Marita E. Valvik

2. juni 2020 08:46 Sist oppdatert nå nettopp

Politiet fikk melding om en ulykke på Grønlandsleiret klokken 08.28 tirsdag morgen. Først meldte de at det var en fotgjenger, men det viste seg å være en syklist som ble fastklemt under lastebilen.

– Det er en kvinne, vi vet ennå ikke alder. Hun ble påkjørt og endte opp under kjøretøyet. Hun ble frigjort nå for kort tid siden og er på vei til sykehus, sier oppdragsleder Bjørn Gunnar Nyseter til Aftenposten like før klokken 9.

Han beskriver skadeomfanget som alvorlig. Kvinnen var bevisst da hun ble hentet av ambulansen.

Det tok 20 minutter å få kvinnen løs fra bilen.

– Vi snakker nå med vitner på stedet, men har ikke et fullstendig bilde av hva som har skjedd, sier Nyseter.

Trafikken er sperret på stedet, noe som også vil påvirke kollektivtrafikken i sentrum. 37-bussen kjører via Schweigårdsgate og stopper ikke på Grønland.

Bilen som var involvert i ulykken er fra vann- og avløpsetaten. Politiet er i kontakt med Oslo kommune om hendelsen. Marita E. Valvik

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding