Oslo maraton, sier du? Vel, løp, vær stolt - og hold snavla!

Denne saken ble først publisert før Oslo Maraton 2014, men er stadig like aktuell.

— Ja, hva er målet ditt da, spurte den fremmede brått og siklende, etter passering Låkeberget.

Å nei, ikke det, ikke nå! En pratesjuk mosjonist når man bare vil nyte skogens ro. Men vi skulle tydeligvis ha oss en løpeprat, vi to. Skjønt, han inviterte ikke akkurat til dialog. Han var av typen som stiller spørsmål, og svarer selv.

— Hovedmålet er Amsterdam maraton, utbasunerte han, og startet på et avsindig resonnement om at vi som løper holder samfunnet oppe, i motsetning til sofasliterne, som med sine pølsefingre godt ned i potetgullskåler og innunder gylfer, er diskrediterbare utskudd. Han fortsatte: Tenk hva Einstein og Newton, faktisk kunne utrettet hvis de hadde løpt. Men de var late, sa han, så menneskeheten hadde gått glipp av enormt mye!

Det ble for sykt. Jeg tok første til høyre, og måtte debriefe. Mannen mosjonerte ikke. Han misjonerte. Mer opptatt av å preke om løping enn å løpe. Og det er mange frelste der ute.

De nye røykerne

Lørdag er det Oslo maraton. Har du ikke meldt deg på, er du trolig for sent ute. Har du ikke meldt deg på, er du helt ute.

Du merker det selv, især hvis du jobber i et revisjonsfirma eller finansinstitusjon. Men maratonmisjonærene er overalt. Ved kaffeautomaten, i lunsjen, i butikken. "Hva er målet ditt? Hæ, skal du ikke løpe?" Hedninger i tøfler uten tights er avvikere – de nye røykerne – i misjonærenes øyne.

Jeg elsker også løping; følelsen når pulsen øker, trykket i pannen letter og slagget slynges ut av kroppen. Jeg nikker anerkjennende når noen snakker klisjéfylt om at de er avhengige av endorfinproduksjonen og rushet løpingen gir.

Men det som byr meg imot er snikksnakket, staffasjen og det sosialmediale skrytet, egnet til lite annet enn å gi andre dårlig samvittighet.

Eks-selvforherligende tufs

Visst er den påståtte nye joggebølgen bra i et fedme- og folkehelseperspektiv. Løping er som all annen form for mosjon og trening bra for humøret, overskudd, hjerte-/karforebygging og bla-bla-bla – du kjenner reglen.

Men jeg har likevel en oppfordring når tusener på tusener i tights fyller Oslos gater lørdag. Løp, vær glad, og bli for all del stolt om du perser. Men ikke prakk det på dem som heller finner livskvalitet og mening i bollebaking eller å gå på kafé.

Surmaga jeg? Nei, bare en eks-misjonær, klok av skade. Hilsen startnummer 10844