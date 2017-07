Slik blir badetemperaturene denne uken

– Det blir rundt 20 grader både i vannet og luften, så det kjennes kanskje ikke så kaldt, sier statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt.

I helgens sommervarme var det mange som kjølte seg ned med et bad. Nå kommer meteorologen med en hyggelig beskjed: Badetemperaturene holder seg denne uken, til tross for at det blir regn og grått vær.

– Det blir ikke stigninger i badetemperaturen, de vil ligge på omtrent det samme nivået, sier Moxnes.

Sjekk temperatur og kvalitet

Bymiljøetaten i Oslo kommune måler jevnlig temperaturen i vannet på de mest populære badestedene i Oslo.

Mandag var det blant annet målt 18 grader på Huk, 19 grader på Ingierstrand og 17 grader i Brekkedammen ved Frysja. Varmest var det i Stensrudtjern med 21 grader.

Kommunen måler også vannkvaliteten. Hvis verdiene viser over 1000 TKB (termotolerante koliforme bakterier) pr. 100 milliliter vann to dager på rad, frarådes bading. Vannkvaliteten på nesten alle badeplassene som er målt etter 6. juni, er god. Bare ved utløpet av bekken på Bekkensten frarådes bading.

Her kan du sjekke badetemperaturen og vannkvaliteten på 42 badesteder i Oslo.

Må vente på solen

De som foretrekker å jobbe med brunfargen fremfor å ta seg en dukkert, må vente litt.

– Det ser ikke ut som det er noe særlig godvær på vei. Det kommer litt sol etter hvert, kanskje førstkommende helg, sier Moxnes.