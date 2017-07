Brann i tømmerlager i Nordmarka ble slukket før skogen tok fyr

Politihelikopteret ble satt inn i arbeidet med å lokalisere brannen, som ble meldt like før midnatt lørdag.

– Foreløpig er det ikke et stort område som brenner i og vi jobber nå med å få vann til stedet for å starte slukking, sier vaktkommandør Morten Haglund ved brannvesenets 110-sentral for Oslo, Asker og Bærum like etter midnatt.

Mannskapet på politihelikopteret lokaliserte brannen til et tømmerlager på et område som er om lag 50 ganger 50 meter stort.

Tipser

– Heldigvis var det lite vind og brannen spredte seg ikke til skogen, sier vakthavende brigadesjef i brannvesenet, Håvard Bakken, til Aftenposten.

Brannmannskapene kommer til å være på stedet hele natt til søndag for å hindre at brannen blusser opp igjen.