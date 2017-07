Det melder politiet og OBRE på Twitter like før midnatt lørdag.

Røyken fra brannen er synlig helt fra Tjuvholmen.

– Foreløpig er det ikke et stort område som brenner i og vi jobnber nå med å få vann til stedet for å starte slukking, sier vaktkommandør Morten Haglund ved brannvesenets 110-sentral for Oslo, Asker og Bærum.

Ved midnatt melder politiet at brannen er lokalisert til et skogsfelt ved Midtstuen.

Denne saken oppdateres.