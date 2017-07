10 tips for helgen (20.-24. juli)

1. En intim mandag med skrekkrockeren

Skrekkrockens far, Alice Cooper, har sjokkert og underholdt i en mannsalder og er kjent for sine sceneshow med blod, slanger og giljotiner. Nå er det klart for en intim aften med mannen bak en rekke hits på 70-tallet. Etter konserten er det etterfest på John Dee

Hvor: Sentrum Scene

Når: Mandag kl. 19

2. Store Lillebjørns sommertradisjon

Strømdahl Monica

Lillebjørn Nilsens årvisse sommerkonsert i gamle Torggata bad er blitt en tradisjon, og er nå på 20. året. Hr. Nilsen trenger neppe noen introduksjon. Mannen med sangskatten er en av Norges mest folkekjære artister, så her blir er det duket for en høytidsstund.

Hvor: Rockefeller

Når: Fredag kl. 20

3. Hiphop-veteranen er tilbake

Rapperen Slick Rick har siden 1988 vært den ubestridte kongen av storytelling innen hiphop. Med sin lekene og humoristiske tilnærming har han vært med på å definere og påvirke sjangeren. Artister som Snoop Dogg, Devin the Dude, Nas og Eminem har mye å takke Slick Rick for. Selv har han arbeidet tett med navn som Outkast, Nas og Doug E. Fresh. Nå er han på sjeldent Oslo-besøk.

Hvor: Rockefeller

Når: Torsdag kl. 20

4. Musikkfest på balkongen

Handout

Så er det igjen klart for balkongkonsert på Operaen. Denne helgen er det full fart fra torsdag til søndag:

Torsdag: Margrethe Fredheim – sopran, Dagfinn Andersen – baryton, Christian Hundsnes Grøvlen – piano. Fredag: Agnes Auer – sopran med pianoakkompagnement. Lørdag: Ingegjerd Bagøien Moe – sopran, Joachim Knoph – piano. Søndag: Stina Steingrim Levvel – sopran, Dorina Komani – piano.

Hvor: Operaen

Når: Torsdag til søndag kl. 14

5. Ikke gjør som mora di sier!

Teater Syklus

Sommerteater for barna fortsetter med Thorbjørn Egners Karius og Baktus. I år har Teater Syklus fått komponert ny og spennende musikk, og tanntrollene gleder seg til å tralle til sanger skrevet av Anders Borchgrevink.

Hvor: Teltet ved Monolitten i Frognerparken

Når: Spilles ut måneden – lørd-sø.: kl. 12.00, 14.00 og 16.00, tirs-tors: kl. 14.00 og 16.00, fred: kl. 12.00 og 14.00

6. Gourmet-Oslo

JON-ARE BERG-JACOBSEN

Maaemo var den første restauranten i Norge som fikk 3 stjerner i Michelin-guiden. Det gjorde sitt til å sette Oslo på gourmet-kartet. også blant turister. Vil du vite mer om gastronomi på høyt nivå kan du være med på The Oslo Gourmet Tour. Vandringen tar deg med fra Grünerløkka til Aker brygge og på veien blir det fire/fem matstopp med smaker av veganske spesialiteter, østers, tartarbiff og sjømat.

Billetter til den guidede turen må reserveres på forhånd, og det gjør du på Oslo Food Tours nettsider.

Hvor: Olaf Ryes plass

Når: Lørdag kl. 16

7. Blytunge sommerkvelder del 1

Audestad Paal

Dette blir garantert sommerens hardeste langhelg. Først ut er doom/black metal-duoen fra England, Monolithian. De spiller sammen med de engelske thrashpunkerne Rash Decision og støyduoen Monochrome Nausea fra Oslo.

Hvor: Blitz, Pilestredet

Når: Torsdag kl. 20

8. Blytunge sommerkvelder del 2

Den amerikanske trioen Elder er blant de nye heavyhåpene med sin klassiske stonerrock mikset med tung psykedelia. De kommer sammen med landsmennene King Buffalo og australske Child.

Hvor: Blå

Når: Fredag kl. 20

9. Blytunge sommerkvelder del 3

Amerikanske Acid King har holdt det gående siden 1993, som en bauta innen doom og stoner. San Francisco-bandet består av vokalisten og gitaristen Lori S., trommeslageren Joey Osbourne og bassisten Mark Lamb, og har eksistert siden før definisjonen av stoner rock og doom metal ble del av musikkordboken. Gjester er Kosmos Brenner, en stoner fra Oslo

Hvor: John Dee

Når: Lørdag kl. 20

10. Markedsdag

Både ved utestedet Blå og i Birkelunden arrangeres det marked på søndag. Her kan du gå fra bod til bod og se om du finner noe du trenger, eller ikke trenger, men alltid har hatt lyst på. Markedet ved Blå spesialiserer seg på blant annet strikkeprodukter, smykker, keramikk, glasskunst, og vintage-klær. I Birkelunden kan du gjøre kupp på kopper og kar, klær, bøker, vinylplater, små møbler og snurrepiperier

Hvor: Blå og Birkelunden

Når: Søndag fra kl. 12.00