Ny turistrekord: «Oslo er veldig åpen og liten. Og stille.»

I tre henrykte år har hun bodd i Norge. Og den 26 år gamle italieneren, som daglig står bak skranken i Oslo Visitor Center, snakker seks språk.

Inne i Østbanehallen, rett ved Oslo S, forklarer Frederica Marcon:

– Turister har jeg jobbet med siden jeg flyttet hit, men jeg har ikke gått på skole. Norsk lærte jeg av venner. Og av meg selv.

– Du verden. Tittelen din er?

– Alle vi som arbeider her i besøkssenteret, kaller oss Oslo-ambassadører. Den betegnelsen liker jeg så godt. Og jeg liker Oslo veldig godt. Byen er så åpen, så liten, så fri. Nesten alt er lov.

– Her vil nok særlig politiet si seg uenig.

– Det jeg mener, er at det er så mye friere her enn nordmenn tenker på. Et godt eksempel er Slottsparken. Der er folk fra utlandet redde for å sette seg ned. Men så ser de at nordmenn sitter eller ligger der. Så blir de glade og slapper av. Eller se på Stortinget. Og Rådhuset. Én vekter pleier å stå utenfor hovedinngangen. Jo, turistene blir overrasket, på en veldig positiv måte.

– I turistinformasjonen må vi noen ganger forklare at Oslofjorden ikke er en innsjø, men den er jo veldig pen likevel.

– Nordmenns kalde lynne, derimot, kan så å si være en taus belastning?

Sturle Scholz Nærø

– Vet du hva? Før jeg flyttet hit, fikk jeg høre at folk i Norge er så seriøse, så jeg ble veldig overrasket selv. Turistene sier det samme. De forteller at Oslo-folk er blide og prater og takker. Om vinteren kan det bli litt mer vanskelig, kanskje, om vinteren blir nordmenn stillere. Det som alltid er bra, er at selve byen er så stille.

– Byen?

– Har du vært i Roma? Paris? Firenze? Venezia har så mange turister at restriksjoner snart kan komme. I Oslo er det helt omvendt: Du kan leie hytte, du kan spasere rundt i skogen, i sentrum kan du finne en stille benk. Flere og flere turister kommer fra Asia. Folk derfra setter ekstra pris på all roen. Og fra sentrum til Holmenkollen bruker T-banen 35 minutter. Mange besøkende kan knapt tro at avstandene er så små.

– Hva tror de om Norge og Oslo, sånn ellers? Frykt for isbjørn i gatene dominerer neppe i dag?

– Hardangerfjorden og Sognefjorden er jo store reisemål. I turistinformasjonen må vi noen ganger forklare at Oslofjorden ikke er en innsjø, men den er jo veldig pen likevel. Vi anbefaler båtturer, og man kan leie kajakk. Mange turister reiser videre til andre steder i Norge, så de vil oppleve mest mulig på kort tid.

– Tilgi dette sommerlig forslitte tema: Utlendinger stiller bare rare spørsmål?

– Folk er godt informerte før de kommer hit, men ikke alle. I går var det noen som spurte hvor mye snø som ligger rundt Holmenkollen akkurat nå. De lurte på om det er mulig å spasere rundt hele åsen.

– Hva svarte Oslo-ambassadøren?

– Jeg ga dem et kart.

Turistøkning på 20 prosent. Slottet er delvis utsolgt.

Oslo går mot alle tiders besøksrekord. I juni hadde turistinformasjonen i Østbanehallen nesten 1800 besøkende pr. dag.

Tallet er 20 prosent høyere enn i fjor, opplyser avdelingssjef Synne Myhre. De tre første ukene i juli steg det daglige gjennomsnittsbesøket til 2340.

Samtidig har Oslo Visitor Center, som turistinformasjonen heter nå, kartlagt interessen for museer og andre attraksjoner.

– Økningen der ligger på mellom syv og 19 prosent. Absolutt alt tyder på at turiststrømmen kommer til å slå rekorden fra i fjor. Også det var et rekordår, sier Synne Myhre.

Utsolgt på engelsk

Oslo Visitor Center opplyser at klassiske turistmål som Frognerparken, Holmenkollbakken og museene på Bygdøy fortsatt er blant byens mest etterspurte.

Munch-museet, en annen klassiker, har så langt i sommer hatt 15 prosent flere besøkende enn i fjor. Samlet tall for første halvår er 117.316 besøkende, mot 105.365 i 2016.

Også omvisningene i Det kongelige slott har sterkt økende pågang. Særlig til rundturene på engelsk er det vanskelig å få billett. Delvis er de utsolgte, noe turistinformasjonen får merke.

– Det kommer veldig mange spørsmål om omvisningene på Slottet. Vårt beste tips er å møte opp rett før de starter. Noen billetter legges alltid ut for salg i porten, forklarer Frederica Marcon i Oslo Visitor Center.