– Det er ikke slik at Norge og regjeringen heller har innført alle foreslåtte tiltak. Noe av det vi får fra helsemyndighetene, er synsing, sier Raymond Johansen (Ap) etter striden om tiltakene i hovedstaden.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo på gårsdagens pressekonferanse. Morten Uglum

29. sep. 2020 09:10 Sist oppdatert 6 minutter siden

De siste dagene har byrådslederen i Oslo og landets helseminister luftet uenigheten om koronatiltakene i hovedstaden offentlig.

I helgen utelukket ikke Bent Høie (H) at regjeringen kunne gå inn og overstyre Oslo kommunes koronatiltak.

På mandagens pressekonferanse fulgte helseministeren opp budskapet. Han forventet sterkere grep mot koronasmitten fra byrådet i hovedstaden.

Mandag kveld møttes de på halvveien, da Raymond Johansen (Ap) innførte noen av Helsedirektoratets råd.

Samtidig tok byrådslederen seg god tid til å ramse opp tiltakene han ikke ville innføre.

– Gjennom helgen har helseministeren gått til det uvanlige steget å true med å overstyre Oslo hvis vi ikke iverksetter disse tiltakene umiddelbart. Det forundrer meg, sa Johansen på pressekonferansen.

– Jeg synes helseministeren gikk for langt. Det er uklokt.

De to politikerne møttes til radiodebatt i Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen.

– Jeg må få si: Det er ikke slik at Norge og regjeringen heller har innført alle foreslåtte tiltak, sier byrådsleder Johansen.

– Noe av det vi får fra helsemyndighetene, er synsing, legger han til.

Høie mener han måtte true med å gripe inn

Helseminister Bent Høie (H) på Politisk kvarter. Skjermdump / NRK

Bent Høie fikk spørsmål om hvorfor han truet med å overstyre Oslo:

– Det var at tiltakene ikke var strenge nok og raske nok, som var min bekymring. Og jeg kunne ikke la være å si det, i en situasjon der jeg mente at det var tidskritisk at det kom strengere tiltak i Oslo, sier helseministeren.

– I en situasjon der en kommune ikke gjør de nødvendige tiltakene, har regjeringen mulighet til å innføre tiltak i et begrenset geografisk område i Norge. Jeg er glad for at vi slapp å komme i den situasjonen, fortsetter han.

Mener Oslo blir fremstilt som et problem

Raymond Johansen forsvarer Oslos linje på spørsmål fra programleder Astrid Randen.

– Var det feil av Bent Høie å gå ut i mediene og si dette?

– Jeg mener at det skapte et inntrykk av at Oslo ikke følger opp, og at vi er et problem, sier byrådslederen.

– Men hvorfor lot du deg presse til å innføre endringer du ikke mente var riktige?

– Det var viktig for meg å strekke ut en hånd. Vi kan ikke leve med at det er en type konflikt mellom en kommune, i hvert fall ikke Oslo, og staten, sier Johansen.

– Er det riktig å innføre disse på mange måter inngripende tiltakene fordi du ikke skal ha en konflikt med Bent Høie?

– Vi hadde varslet flere av disse tiltakene uansett, sier Johansen.

Han er glad for at helseministeren vurderer Oslos nåværende tiltak som fremoverlente og tilstrekkelige. Byrådslederen ønsker å samarbeide, men ønsker også å ha respekt for kompleksiteten i det å nå ut til befolkningen med tiltakene.

Økning i registrert smittede

Det siste døgnet er det registrert 44 nye smittede i Oslo. Det er en økning på 12 fra forrige døgn, etter tre døgn med forsiktig nedgang. Det er også 12 færre registrerte smittede ennsamme dag forrige uke.