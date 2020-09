Forsvareren til siktet etter bunkerfesten: – Ikke naturlig at han vil erkjenne straffskyld

Siktet mann i 20-årene benekter å ha vært arrangør, opplyser advokat Bendik Falch-Koslung. Fire personer er så langt siktet i saken.

Slik ser rave-bunkeren ut innvendig. Bunkeren ble stengt av på ny torsdag ettermiddag av Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, som eier stedet. Jan Tomas Espedal

Tre av de fire siktede etter den mye omtalte bunkerfesten har nå fått oppnevnt advokat. Alle er tilknyttet arrangørrollen, opplyste politiet mandag.

De er siktet for uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse, brudd på smittevernloven og uberettiget adgang og opphold i bunkeren.

27 personer ble kjørt til sykehus med kullosforgiftning etter ravefesten i en bunker på St. Hanshaugen i Oslo natt til 30. august. Et ukjent antall er fremdeles innlagt, og noen har fått hjerneskader som følge av forgiftningen, uttalte Oslo universitetssykehus forrige uke.

Advokat Bendik Falch-Koslung opplyser til Aftenposten at hans klient ikke er forelagt siktelsene offisielt, men:

– Slik jeg forstår han er det ikke naturlig at han vil erkjenne straffskyld. Ut ifra de samtalene jeg har hatt med ham synes jeg ikke det er naturlig heller, sier han.

– Hva har reaksjonene fra vedkommende vært så langt?

– Han synes dette er en tragisk hendelse, men han benekter å ha vært arrangør. Han har vært der, han kjenner flere som har vært på festen. Men han mener det er feil, svarer Falch-Koslung.

– Hva er din klients forhold de andre som er siktet i saken?

– Det vil jeg ikke kommentere.

– Hvordan har din klient reagert på nyheten om at noen av deltagerne på festen fremdeles er innlagt og blir behandlet for hjerneskade?

– Han håper bare det kommer til å gå bra.

Klienten er i 20-årene, og har vært siktet siden forrige uke, opplyser Falch-Koslung videre. Aftenposten har vært i kontakt med de andre forsvarerne i saken. På nåværende tidspunkt ønsker de ikke å kommentere saken.

Politiet utelukker ikke å ta ut siktelse mot flere i saken, og videre utvidelse av siktelsene vil bli vurdert, kom det frem på mandag. I en pressemelding sendt ut samme dag opplyser Oslo politidistrikt at de har bedt om at det oppnevnes bistandsadvokater for de mest alvorlig skadede i saken.

