Stovner-rektor frykter lærere kan bli ofre for vold

Det kommer fram i en epost Stovner-rektor Terje Wold nylig har sendt til utdanningsadministrasjonen i Oslo kommune, og som Dagsavisen har fått tilgang til.

– Vi har en situasjon ved skolen vi ikke kan leve med over tid. Jeg kjenner på uro for at elever og lærere kan bli skadet, sier Wold til Dagsavisen.

Onsdag i forrige uke var det nok en slåsskamp mellom to elever som utartet før politiet kom til stedet med tre patruljer. Fem dager før ble en elev på byggfag truet av en annen elev med øks og brekkjern.

Da hendelsen ble omtalt under et hasteinnkalt allmøte for ansatte på skolen sist uke, tok flere av de tilstedeværende til tårene, skriver avisen. Elevene ble sendt hjem av hensyn til sikkerheten,

– Slåsskamper og uro har skapt et stadig dårligere arbeids- og læringsmiljø for ansatte og elever, heter det blant annet i brevet til kommunen.

Torsdag ble det arrangert krisemøte i utdanningsadministrasjonen i Oslo kommune. Her ble det fra skolens side poengtert at situasjonen var alvorlig, uholdbar og ikke av forbigående art.