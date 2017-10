Må kanskje innføre laksekvoter i Akerselva

Laksen har stått i kø for å komme opp Akerselva i høst, og det har selvfølgelig fiskerne merket seg. De har gjort i den grad at det i år er solgt 976 fiskekort, seks ganger så mange som i fjor. Da var høsten så tørr og vannstanden så lav at bare få fisk gikk opp i elven.

58 kilo laks er registrert

Fristen for å rapportere fangst går ut 15. oktober. De som ikke rapporterer fangsten sin, får ikke fiske neste år. Til nå er det registrert 82 fisk i år, hvorav 38 laks, 25 ble tatt i september da vannføringen var super. Den største laksen var på 6,8 kg, og det er totalt registrert 58 kilo laks, skriver Torp i en oppsummering.

Det er fantastiske fiskemuligheter i Oslo, både i fjord, elver og vann

– Det har aldri vært fokusert så mye på fiske i Oslo som denne høsten. Fiskere og publikum har vært fantastiske og støttet opp om arbeidet som OFAs ansatte og frivillige har lagt ned for å få livet i elven tilbake. Moro er det også at folk som går langs elven engasjerer seg og synes det er spennende med fiske midt i Oslo, sier Torp.

Medaljens bakside

Men alle medaljer har en bakside. Suksessen har i høst vært så overveldende at det ikke kan fortsette på denne måten. Neste år blir det sannsynligvis restriksjoner.

– For å sikre et godt fiske for alle, vil vi vurdere noen tiltak for neste sesong. I år har det vært fritt frem og ingen begrensninger på antall solgte fiskekort. Den ordningen må vi evaluere før neste sesong, sier Torp.

– Kan en form for kvoteordning være på vei?

– Nå skal vi evaluere og så må vi vurdere om og eventuelt hva vi skal gjøre. Det har vært mye folk i høst, men avviklingen har gått fint, stemningen har vært fin og fiskerne har vist forståelse for at de må rullere og slippe flere til på de beste plassene. Vi får se hva vi kommer til, sier Torp.

Vil gjøre elven enda lekrere

Han har også planer om å legge forholdene enda bedre til rette for laksen: – Sammen med kommunen vil vi utbedre bunnforholdene ytterligere og legge enda større vekt på å holde elven ren og pen. Vi håper at vi sammen med Vann- og avløpsetaten kan finne frem til en plan for en mer stabil vannføring. Da kunne fisken gått opp i elven over en lengre periode, vi ville fått utvidet fiskesesongen og kanskje fått redusert trykket, sier Torp.

Her er det 1250 ganger så dyrt å fiske laks som i Akerselva

Han har god tro på at tallene fra 2015 skal bli slått før sesongen er over. Da passerte 600 fisker telleren i laksetrappen. Så langt i år har 550 passert.

Tyvfiskerne skal tas!

En liten slange i fiskeparadiset er tyvfiskerne som har prøvd seg på gytestrekningen mellom Nedre og Øvre Foss hvor det er forbudt å fiske.

– De er ikke mange, men vi må gå sammen om få dem bort. Vi må passe på sammen, slik at grunnlaget for neste generasjoner laks og sjøørret kan legges uforstyrret, sier Torp.