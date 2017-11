Har du betalt 3000 kroner for beboerparkering? Nå kan pendlere med elbil ta den gratis

På toppen av gratis passering i bomringen får elbilister enda en fordel i hovedstaden: Nå har det kommet nye regler for beboerparkering som opphever den gamle regelen om at bileiere uten beboerkort kan maks parkere der i to timer.

Fakta: Beboerparkering Ble innført som en prøveordning på deler av Grønland, Marienlyst og St. Hanshaugen i 2009. Ordningen er i høst blitt permanent flere steder i Oslo. Bileiere som bor i en sone med beboerparkering, kan kjøpe et beboerkort fra kommunen og parkere så lenge de vil i sin sone. Bilister uten beboerkort kan parkere der mot betaling på dagtid. Ordningen med betaling gjelder fra kl. 09 til kl. 20 fra mandag til lørdag. Elbileiere har fritak fra betaling (uansett hvor de bor), og kan dermed stå der gratis døgnet rundt.

Samtidig er prisen på beboerkort økt fra 300 kroner til 3000 kroner i året.

Wasim Riaz

Elbiler får samme rettigheter

Med andre ord kan bilister uten beboerkort stå på plasser merket med «beboerparkering» hele døgnet. Siden elbileiere slipper å betale for parkering på kommunale P-plasser, kan de parkere der gratis. Andre bilister må betale 129 kroner i døgnet.

– Det virker urettferdig at vi som bor her må nå betale 3000 kroner for beboerkort, mens elbileiere som ikke bor her får de samme rettighetene gratis. Det er jo subsidiering, sier Åse Ytreland som bor i Jacob Aalls gate på Majorstuen.

Gaten hennes har fått permanent beboerparkering etter å ha vært med i en forsøksordning i flere år. For noen dager siden endret kommunen skiltingen i gaten. Nå er det ikke lenger noe begrensning på to timer for biler uten synlig beboerkort på frontruten. Dette betyr i praksis at elbileiere som bor vest for Oslo og jobber på Majorstuen kan parkere der gratis hele arbeidsdagen.

Ingar Storfjell

– Hittil har det ikke vært noe stort problem for oss å finne parkering, men vi merker at stadig flere elbiler står her. Derfor kan det fort bli et problem for oss hvis gaten fylles opp av elbiler som ikke har noe tilknytning her, men som står her hele dagen. Derfor bør det være en begrensning slik det var før, sier Ytreland.

– Må ikke misbrukes

Trude Rannem Semmingsen fra Grefsen skal handle i Bogstadveien, og setter sin elbil i Jacob Aalls gate for en time. Hun blir lett forvirret da hun ser skiltet som forteller at bilister uten beboerkort må betale for å stå der.

Omtrent samtidig dukker en bybetjent fra Bymiljøetaten opp og kan fortelle at elbiler kan stå der gratis, døgnet rundt.

– Det er jo praktisk for oss som kjører elbil, og gjør det lettere å ha elbil i byen, sier Semmingsen.

Ingar Storfjell

Torsdag hadde hun lånt sønnens elbil, men Semmingsen vil allerede i desember bytte sin dieselbil med en elbil. Hun har full forståelse for at beboerne i området reagerer på at elbiler nå kan stå der hele døgnet uten å betale.

– Det blir dumt hvis elbileiere fra andre steder i byen bruker beboerparkeringer som pendlerparkeringer. Det er viktig at ordningen ikke blir misbrukt, sier Semmingsen.

Skal følge med

Andreas Halse, miljøpolitisk talsperson for Ap i bystyret, er klar over at de nye reglene kan bli misbrukt. Dette har han allerede tatt opp i bystyret.

– Vi har en hovedregel om at elbiler skal parkere gratis på kommunale plasser i Oslo, men vi er klar over at dette kan bli et problem. Jeg skrev en merknad til det da saken om beboerparkering ble behandlet i bystyret. Byrådet skal følge med på og se hvordan det utvikler seg, sier Halse.

Han ser ikke bort ifra at også elbiler kan bli nødt til å betale for parkeringen.

– På et tidspunkt er det helt naturlig at vi må fase ut denne muligheten. Åpenbart når det blir flere elbiler, men vi har ikke eksakt dato for det ennå, sier Halse.

– Er det ikke urimelig at elbileiere som ikke bor i Oslo kan parkere gratis hele døgnet på områder med beboerparkering?

– Vi har ønsket å bruke disse elbil-fordelene til å oppmuntre folk til å kjøpe elbil. Dette har gitt en positiv effekt, men vi ser ikke bort ifra at noen av fordelene kan ryke etter hvert. Gratis parkering er blant de første fordelene som kan ryke, svarer Halse.