Det er uklart hvor lang tid det vil ta å rette feilen, skriver Bane Nor på sine nettsider. De varsler en ny oppdatering mandag 19. august.

Ifølge Vy vil det bli forsinkelser og innstillinger som følge av de tekniske problemene.

Det er tredje dag på rad der togtrafikken rammes av forsinkelser og innstillinger på grunn av tekniske feil på infrastrukturen. Også torsdag var det problemer med signalanlegget, og onsdag var det strømbrudd på Skøyen.

Begge hendelsene førte til problemer med trafikkavviklingen og rammet mange reisende.

14.000 togavganger ble i sommer innstilt for at det skulle drives med nødvendig vedlikeholdsarbeid på jernbanen på Østlandet.

Pressevakt i Bane Nor, Britt Johanne Wang, sier det kan være vanskelig å finne feilen. Hun begrunner feilene med at signalanlegget er gammelt.

– Hvordan er det mulig etter en hel sommer med vedlikehold?

– Det er dessverre sånn med gamle signalanlegg at det kan oppstå feil som kan være vanskelig å finne, sier hun.

Bane Nor har investert 20 milliarder over en tiårsperiode til et digitalt signalsystem. Enn så lenge lager det gamle systemet trøbbel.

– Med nytt, digitalt system vil dette bli bedre, sier Wang.

– Hva vil du si til passasjerene som opplever innstillinger og forsinkelser for tredje dag på rad i dag?

– Det er bare å beklage.