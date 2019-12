Funklende, fargerik kunstinstallasjon åpnet i Oslo

– Jeg håper det blir et samlingspunkt til glede for mange, sier forretningsmannen Stein Erik Hagen. Han står for kostnader for drift og vedlikehold av kunstinstallasjonen, som har fått navnet Oslo-treet.

Søndag kveld var det åpningsseremoni for treet. I første omgang skal det stå på Filipstad i fem år, etter avtale med Oslo havn og Oslo kommune. Treet skal lyse opp den nye Trettenparken, som åpner til våren.

– Treet representerer Oslos kjerneverdier: kjærligheten til skogen, naturen og miljøet. Jeg er veldig fornøyd med at det skal stå i Trettenparken og lyse opp et område der mange vil ferdes, sier Hagen.

Treet ble kjøpt av Hagen i 2017 som en gave til Oslos befolkning. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) takket på vegne av Oslos befolkning.

Han mener kunstinstallasjonen bidrar til å identitet til en ny del av byen. Fillipstad er under utbygging som en ny bydel i hovedstaden.

– Kunsten i Oslo binder oss sammen, og vi er heldige som har flott kunst i våre felles offentlige rom. Jeg er glad for at Stein Erik Hagen kom til oss med denne ideen. Nå deler han en kunstopplevelse med alle i byen. Jeg er sikker på at det blir en attraksjon, sier Johansen.

Oslo-treet er et bestillingsverk fra amerikanske Symmertry Labs, men det er tilpasset norske forhold slik at det tåler frost og snø. Ifølge VG er prislappen 25 millioner kroner. Treet er utstyrt med 125.000 LED-lamper som lager et fargerikt, datastyrt lysspill.