Det gamle Munchmuseet skrinlegges som teaterscene

Ble for dyrt for Kulturdepartementet.

Munchmuseet på Tøyen blir stående tomt når museet flytter til Bjørvika. Braastad, Audun / NTB scanpix

Arve Henriksen Journalist

23. juni 2020 13:58 Sist oppdatert nå nettopp

Kulturdepartementet skrinlegger planene om å bruke Munchmuseet som midlertidig scene for Nationaltheatret når teateret skal pusses opp i flere år.

Det får Aftenposten bekreftet fra Oslo kommune.

– Dette er selvsagt skuffende for oss, det var Munchmuseet vi hadde sett for oss som det beste alternativet. Fra departementets side ble dette for dyrt. Det er såpass mye som må tilpasses for at vi skal kunne bruke det til teaterdrift, sier påtroppende teatersjef Kristian Seltun ved Nationaltheatret.

I et brev til Oslo kommune skriver Kulturdepartementet at det å endre Munchmuseet på Tøyen til bruk for Nationaltheatret, vil kreve

ombygginger og tilpasninger av bygningsmassen. Dette vil medføre relativt høye kostnader.

Departementet har derfor kommet til at det ikke er grunnlag for å gå videre med Munchmuseet som alternativ for midlertidige lokaler i teaterets rehabiliteringsperiode.

I januar i fjor ble det kjent at Oslo kommune og Nationaltheatret var kommet til enighet om at teateret kunne flytte inn i det gamle Munchmuseet på Tøyen. Det har imidlertid tatt lang tid for Kulturdepartementet å bestemme seg.

I begynnelsen av juni valgte teateret derfor å inngå en avtale om å bruke Kanonhallen på Løren som visningsarena. Likevel har Munchmuseet fortsatt hatt førsteprioritet.

Nationaltheatret har ventet på avklaring på om teateret kan flytte inn i Munchmuseets lokaler på Tøyen i over ett år. Fv: Teatersjef Hanne Tømta og kommende teatersjef Kristian Seltun. Ketil Blom Haugstulen

Dårlig tid

– Kanonhallen kan uansett ikke bli noen erstatning for Munchmuseet. Departementet har nå i stedet lansert noen andre forslag til lokaler som vi skal utrede, sier Seltun. Han ønsker ikke å si noe om hvilke lokaler det dreier seg om.

– Men vi har tenkt å gjøre oss ferdig med denne utredningen før ferien, legger han til.

I januar 2022 starter den fem år lange rehabiliteringen av Nationaltheatret på Johanne Dybwads plass 1. Allerede neste høst må både skuespillere og administrasjon være ute av lokalene.

– Vi er skuffet over at det ikke blir noe av Munch-alternativet, samtidig er vi skuffet over at dette har tatt så lang tid. Vi har veldig dårlig tid, sier teatersjefen.

Byrådsleder Raymond Johansen er skuffet over departementets beslutning.

– Vi kan ikke gjøre noe annet enn å ta til etterretning at kulturministeren ikke vil bruke det gamle Munchmuseet som scene for Nationaltheatret. Nå vil byrådet jobbe med å finne andre løsninger for etterbruk av eiendommen, sier han.