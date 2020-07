Oslos bysykler opplever en bølge av tyveri og hærverk

Det har vært et tøft år for Oslo bysykkel. På toppen av korona og nye konkurrenter er syklene rammet av et rekordstort antall tyverier og ødeleggelser.

Rundt 300 sykler er blitt stjålet eller ødelagt siden starten av året. Det er langt mer enn Oslo bysykkel og operasjonsansvarlig Bristol McCloud har opplevd før. Monica Strømdahl

– Jeg jobbet 13 år i det amerikanske militæret. Ingenting kunne forberedt meg på Oslo bysykkel, sier Bristol McCloud, operasjonsansvarlig for hovedstadens blå sykler, mens han ser seg rundt.

I et hvelv på St. Hanshaugen står over 100 sykler på rekke og rad. Noen har fått lyset sparket av, andre bremsene klippet over.

Hos andre henger bare skallet igjen.

Siden starten av nyåret er syklene blitt utsatt for langt mer vandalisme enn ellers.

I perioden januar til juni i år er rundt 300 sykler blitt ødelagt, stjålet eller begge deler.

Til vanlig blir mellom 50 til 75 sykler rammet av dette gjennom et helt år.

– Vi har hatt vandalisme før, men i april innså jeg at vi har fått et ordentlig problem. Dette har gått fra opportunistisk vinningskriminalitet til målrettede tyverier, fortsetter McCloud.

– De klipper over bremser og går etter våre eldre kunder. De eldre har ofte ikke smarttelefoner. Når de bruker skjermen på stativet for å få ut en sykkel, skjer det at andre tar sykkelen før de selv rekker frem, sier McCloud.

Og det er kun én metode. Disse tyvene har langt flere triks på lager.

Rundt 150 sykler står rad på rad i hvelvet på St. Hanshaugen i påvente av reparasjoner. Men McCloud frykter det er langt flere på avveie. Monica Strømdahl

Fakta Oslo bysykkel Eies av Urban Infrastructure Partner. Selskapet tok over ansvaret for bysyklene i 2016. Tidligere ble de håndtert av Clear Channel. I dag står det mellom 2200 og 2400 sykler rundt i hovedstaden. Kilde: Urban Infrastructure Partner Vis mer

Ødelegger systemet

McCloud forteller at tyvene ofte ødelegger tre til fire sykler på ett stativ, kun for å få ut én.

– Det ødelegger systemet. Tidligere i år sto disse syklene klare til bruk rundt om i byen. Nå står de her inne, sier han.

I hvelvet på St. Hanshaugen oppbevares de falne syklene i påvente av nye deler. Men det er ikke bare-bare å få dem på gaten igjen. Den siste tiden har selskapet måttet gjennomføre så mange reparasjoner at de har gått tom for enkelte deler.

– Sykler blir selvsagt slitte og trenger reparasjoner gjennom årene. Det er vi forberedt på. Men denne typen ødeleggelser kan vi ikke forberede oss på.

McCloud frykter det er langt flere på avveie. Fordi bysyklene ikke kan spores med GPS, er det utfordrende å finne dem når de først forsvinner.

– Hvorfor er ikke syklene utstyrt med GPS, om det hadde gjort det lettere å finne dem igjen?

– Det handler om tillit. Prosjektet vårt handler om velvilje. Vi ønsker å vise at vi stoler på brukerne våre.

Skallene av bysykler som tidligere sto gatelangs i Oslo ligger i dag strødd rundt i hvelvet. McCloud håper å finne nye løsninger for å få dem ut på gaten igjen. Monica Strømdahl

Tilbyr tyvene jobb

Selv har McCloud sett tyvene i aksjon flere ganger. Da har det ofte vært ungdommer som begår handlingene. Han går gjerne bort og spør hvorfor.

Enkelte ganger har han tilbudt dem jobb hos Oslo bysykkel.

– Men så langt har jeg ikke hørt noe fra dem, sier McCloud.

Operasjonslederen opplyser at byer som Bergen og Trondheim ikke har det samme problemet. Han etterlyser at flere tar ansvar for hovedstadens sykler.

– Da jeg flyttet hit, var bysyklene noe av det første kjæresten min pekte ut. Når de står ute, betyr det at gatene skal vaskes og våren kommer, fortsetter han.

– Jeg vil at alle skal ta ansvar for disse syklene. Selv om de eies av et privat selskap er de allemannseie.

Av og til får selskapet telefoner fra mennesker som ser at andre prøver å stjele sykler.

– Det setter vi veldig pris på. Men hvis du ser noen kaste en stein gjennom vinduet til 7-Eleven, ringer du ikke til 7-Eleven. Dette er kriminalitet, legger han til.

Tøff konkurranse

Tyveri og hærverk er ikke de eneste utfordringene bysyklene står overfor.

Etter at elsparkesyklene inntok hovedstadens gater, har antall brukere av de blå syklene gått ned.

Likevel er ikke McCloud for bekymret for tallene.

– Vi kunne tatt i bruk samme teknologi slik at folk kunne parkert syklene hvor de enn ville i byen, forteller han.

– Men vi vil tenke like mye på presentasjon som funksjon. Vi vil være en del av byen på en måte som er oversiktlig og ikke i veien for folk.

Elsykler knyttet til stativene ligger i kortene. Prototyper står allerede klare til å testes.