Begivenheten ble markert med sveler, kaffe og godt vestlandsvær på Aker brygge onsdag.

MS Kongen er en av flere ferger som trafikkerer sambandet. Fra 2009 har den gått på LNG (flytende naturgass), men i sommer ble fergen fraktet til Horten og bygd om til elektrisk drift.

De andre fergene, MS Dronningen og MS Prinsen, skal bli elektriske fra desember og april neste år.

Nå er turen kommet til hurtigbåter: Fem aktører kjemper om å få de første utslippsfrie båtene på sjøen.

Stor batteripakke

Det bygges nå et landstrømanlegg på Aker brygge for å lade Kongen og de andre fergene som skal over på elektrisk drift, og det vil trolig stå klart i oktober.

Men allerede fra neste uke tror Ruter at passasjerene skal kunne reise utslippsfritt med Kongen fra Oslo til Nesodden.

Batteripakken i båten skal kunne lagre nok strøm til å kjøre frem og tilbake minst to ganger. Den har en kapasitet på 2018-kilowattimer, noe som rundt regnet er det samme som 50 Nissan Leaf-biler med 40-kilowattimer-batteri.

Når alle de tre båtene er bygd om til elektrisk drift, anslår Ruter at CO²-utslippene fra båttrafikken deres blir redusert med 70 prosent. NOx-utslippene reduseres med 20 tonn årlig.

Audun Braastad / NTB scanpix

Dieselmotor i reserve

Fortsatt er det en liten biodiesel-motor om bord, i tilfelle noe skulle skje. Men styrelederen i fergeselskapet Norled tror ikke det blir nødvendig å ta dieselmotoren i bruk.

– Vi har flere elektriske ferger, både i produksjon og som er i ferd med å gå på sjøen. Det skal ikke være noen tekniske utfordringer nå. Fergen er testkjørt den siste uken, og kapteinene er fornøyde, sier Ingvald Løyning til Aftenposten.

Han vil ikke gå ut med hvor mye det kostet å bygge om fergen, annet enn at det er flere titalls millioner kroner.

– Er det økonomisk lønnsomt å gjøre det?

– Vi har heldigvis en kontrakt som går til 2034. Det er det som trengs for å sikre at det også økonomisk er mulig.