– Veldig bra, roper passasjeren ut av vinduet i en av bilene som kjører lovlig, idet han passerer politiet som skriver ut forelegg til bilister som er tatt for sniking.

Ved å ta av fra E6 ved Furuset i Oslo kan man nemlig kjøre på en mindre sidevei som er forbeholdt busser. Man kommer tilbake på E6 etter rundt 300 meter. Da har man sneket forbi bilister som tålmodig sitter i den saktegående køen i nordgående retning.

Wasim K. Riaz

Siste fredag i februar tok politiet 43 køsnikere på litt over to timer. 41 av disse fikk forelegg på 5500 kroner.

To av sjåførene som ble stoppet, ble anmeldt. Begge for kjøring uten gyldig førerkort. En av dem var en kvinne som hadde kjørt med ugyldig førerkort siden 2004.

Nesten bare elbiler

I løpet av de to timene Aftenposten var med politiet på kontroll, var det én lastebil og noen få taxier som ble stoppet for ulovlig kjøring, i tillegg til alle elbilene.

– I dag er det godt over 90 prosent elbilsjåfører som har fått forelegg. Vi ser også at de fleste kjører dyre elbiler som Teslaer og Audi e-tron, sier politibetjent Daniel, som ikke ønsker etternavnet i avisen.

Wasim K. Riaz

– De fleste sier at de har sett skiltet som forteller at det er ulovlig å kjøre her, men de gjorde det fordi alle andre gjør det. Andre sier at de fulgte etter en annen elbil, sier politioverbetjent Inge Frydenlund.

Forsinker bussene

Politiet har siden i fjor høst hatt en del kontroller ved busslommen ved E6. Siden november er over 300 bilister blitt tatt for sniking. Et klart flertall av disse kjørte elbil.

– De som ble stoppet under den siste kontrollen, ga et gjennomsnittsbilde av kontrollene vi har hatt siden november. Når det er mye kø på E6, er det flere som sniker. Dette er med på å forsinke blant annet bussene, sier Finn Erik Grønli, politioverbetjent i trafikkorpset i Oslo politidistrikt.

– Hva kommer det av at de fleste som kjører ulovlig, er elbilister?

– Vi vet ikke helt. De tror kanskje at de har rett til å kjøre der fordi de kjører en elbil. Elbiler kan bruke kollektivfelt flere steder, men her er det ikke kollektivfelt. Ved innkjøringen står det et skilt som sier at det er forbudt for alle andre kjøretøyer enn busser, svarer Grønli.

Han legger til at elbilister er overrepresentert når det gjelder ulovlig kjøring i kollektivfelt. Det gjelder for eksempel på E18 i Bærum og Mosseveien i Oslo, hvor elbilister må ha med passasjer for å kjøre lovlig i rushtrafikken.

Wasim Riaz

I løpet av den siste kontrollen på Furuset ble det skrevet ut forelegg for 225.500 kroner. Grønli understreker at politiet ikke er opptatt av selve beløpene.

– Vårt hovedfokus er trafikksikkerheten. Derfor er fartskontroller og ruskontroller mest sentrale for oss, men innimellom har vi også skiltkontroller. I disse kontrollene stopper vi også sjåfører som for eksempel kjører uten førerkort eller er ruspåvirket. Sist vi sto ved Furuset, tok vi to som kjørte uten gyldig førerkort, sier Grønli.

Elbilforeningen: Oppfordrer alle til å følge skiltingen

Petter Haugneland, nestleder i Norsk elbilforening, tror det kan være flere grunner til at flertallet av dem som ble tatt, kjørte elbil.

– Noen kan ha misforstått skiltingen. Andre kan ha blandet dette med kollektivfelt, mens noen kan ha kjørt bak andre elbiler og havnet der. Endel har kjørt der bevisst. Derfor er det fint at politiet har kontroller, sier Haugneland.

– Politiet sier at det er godt nok skiltet der. Hva sier du til det?

– De fleste som kjører elbil, er nye elbilister. Vi forsøker å informere våre medlemmer om skilt-regelverket. Blant annet via e-poster og sosiale medier. Det er den enkelte sjåføren som selv har ansvaret for å følge skiltingen, sier Haugneland.

Han legger til at det kun er en liten andel elbilister som ikke følger skiltingen, og at de fleste følger lover og regler.

– Det er et ønske om at flere velger utslippsfritt. Derfor er det viktig med fordeler for elbiler. Sånn sett er det viktig at elbilister får bruke kollektivfelt. Det er en vinn-vinn-situasjon hvis det er flere i hver elbil. Vi oppfordrer alle til å følge skiltingen, sier Haugneland.