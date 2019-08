Nå: Politiet melder om nok en bilbrann i Skedsmogata på Kampen i klokken 17.15 lørdag. Det brenner i en parkert bil. Brannvesenet har startet slukking.

Brannen er slukket en halvtime senere. Politier skriver på Twitter at de er i kontakt med vitner. Bilen blir tauet inn for videre tekniske undersøkelser. Det er for tidlig å si noe om brannårsak, og om det er sammenheng mellom alle bilbrannene.

Dette er den fjerde bilbrannen i Oslo på under ett døgn, og den andre på bare tre timer.

Brant godt

Ved 14.30-tiden måtte nødetatene nemlig rykke ut til en brann ved Kampen skole – like ved stedet der det nå brenner igjen. Det var da en rød Audi som brant godt.

Det er gjort tekniske funn ved bilen som tyder på at brannen er påsatt. Det fortalte innsatsleder Kristoffer Bang i Oslo politidistrikt til Aftenposten etter brannen tidligere lørdag.

Bilen var i full fyr da politiet ankom stedet. Den er totalskadet.

En sølvgrå Mercedes som sto ved siden av ble også berørt, men politiet klarte å fjerne den før den fikk større skader, opplyser politiet til Aftenposten.

Morten Uglum

Undersøker sammenheng

Bilene sto parkert ved Kampen skole i krysset mellom Normannsgata og Skedsmogata.

I natt brant tre biler i området rundt Tøyen. Politiet opplyste da at de ikke kan se bort fra en sammenheng mellom brannene.

– Vi har grunn til å tro at brannene i natt var påsatt, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til Aftenposten.

Han forteller at politiet nå undersøker om det er en sammenheng med nattens branner.