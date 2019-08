Politiet meldte om brannen i 14.30-tiden. Det var da en rød Audi som brant godt, mens en sølvgrå Mercedes sto i fare for å ta fyr.

Innsatsleder forteller til Aftenposten at det er gjort tekniske funn ved bilen som tyder på at brannen er påsatt.

Bilen var i full fyr da politiet ankom stedet, og er totalskadet.

En sølvgrå Mercedes som sto ved siden av ble også berørt, men politiet klarte å fjerne den før den fikk større skader, opplyser politiet til Aftenposten.

Morten Uglum

Bilene sto parkert ved Kampen skole i krysset mellom Normannsgata og Skedsmogata.

I natt brant tre biler i området rundt Tøyen. Politiet opplyste da at de ikke kan se bort fra en sammenheng mellom brannene.

– Vi har grunn til å tro at de brannene var påtent, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til Aftenposten.

Han forteller at politiet nå undersøker om det er en sammenheng med nattens branner, men at det er for tidlig å si om bilbrannen på Kampen var påtent.