Den ble hentet opp fra sjøbunnen med kranbåt mandag formiddag, viser bilder fra stedet.

Kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten Richard Kongsteien forteller til Aftenposten at broen nå er transportert til et verksted, men at de fremdeles ikke vet hvor store skadene på broen er.

Har dere noen formening om når broen vil åpne igjen?

– Forhåpentlig i løpet av noen dager, men det avhenger av skadeomfanget, sier Kongsteien.

Problemene med den populære gangbroen, som går mellom badeanlegget på Sørenga og Sukkerbiten ved Operaen, startet onsdag. Da ble flytebroen sperret fordi den hadde kommet ut av posisjon i forbindelse med arbeid like ved.

Situasjonen ble ytterligere forverret torsdag, da den hevbare delen av broen på Sørenga-siden forsvant i sjøen.

Trygt å bade

Sørenga er en populær badeplass både for turister og Oslofolk. Ifølge Kongsteien skal det nå være trygt å bade i området hvor broen befant seg.

Ruten over gangbroen i Bjørvika, regnet fra Operaen og til badeanlegget på Sørenga, er 950 meter. Omveien via Dronning Eufemias gate er på 1,5 kilometer. På det meste bruker 30.000 mennesker broen på én dag.

Saken oppdateres