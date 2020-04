Mandag åpnet mange barnehager i Oslo. Før åpningen var mange spent på hvor mange foreldre som ville holde barna hjemme. Torsdag offentliggjorde Oslo kommune tallene sine.

62 prosent av barna er tilbake i barnehagen.

– Jeg er veldig fornøyd med at allerede over 60 prosent av barna er tilbake i barnehagene, men vi forventer at mange flere begynner de neste to ukene, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen

Men tallene er langt fra like oppløftende i alle bydeler. Mens 78 prosent av barna i Ullern bydel er tilbake i barnehagen, er kun 23 prosent av barna i Stovner bydel tilbake i barnehagen.

Barn som uansett ikke har barnehageplass, er holdt utenfor statistikken.

Her er oversikten:

Bydel Alna: 38 prosent

Bydel Bjerke: 64 prosent

Bydel Frogner: 62 prosent

Bydel Gamle Oslo: 60 prosent

Bydel Grorud: 29 prosent

Bydel Grünerløkka: 63 prosent

Bydel Nordre Aker: 74 prosent

Bydel Nordstrand: 76 prosent

Bydel Sagene: 74 prosent

Bydel St. Hanshaugen: 69 prosent

Bydel Stovner: 23 prosent

Bydel Søndre Nordstrand: 46 prosent

Bydel Ullern: 78 prosent

Bydel Vestre Aker: 76 prosent

Bydel Østensjø: 61 prosent

Totalsum: 62 prosent

Saken oppdateres