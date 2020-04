Stor vannlekkasje ved Ullevål sykehus: Ring 2 åpnet for trafikk igjen i begge retninger

Operasjonsleder Per-Ivar Iversen sier til Aftenposten at de ble varslet om en stor vannlekkasje ved Ullevål sykehus av brannvesenet, cirka klokken 08.45 lørdag morgen.

Ganske raskt ble trafikken på denne hovedveien stengt i begge retninger, fra Kierschows gate til Sognsveien.

Østgående trafikkfelt ble åpnet for trafikk igjen i halv ti-tiden, og trafikken går nå i begge retninger i dette veiløpet. Vestgående felt blir trolig stengt frem til mandag, får Aftenposten opplyst på stedet.

Stort brudd på hovedvannledning

Lørdag ettermiddag var det gravd et stor hull i vestgående løp. Arbeiderne på stedet opplyser til Aftenposten at lekkasjen er tettet, men at veien må asfalteres og repareres før den kan åpnes igjen. Det skal ha ha vært en tre meter lang sprekk på langs i røret.

Kommunikasjonssjef Kjetil Bjørnsrud i Oslo Vann- og avløpsetat vet ikke hva som er årsaken til bruddet på ledningen. Det skal ikke ha vært noe arbeid på stedet da bruddet oppsto.

Etter vannlekkasjen og avstengningen var det én boligblokk med ti boliger i som var uten vann. De skal nå ha fått vannet tilbake.