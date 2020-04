– Nå er det mindre trafikk på veiene. Dermed har de fartsglade mer plass å boltre seg på. Ut fra det vi har observert, har farten gått markant opp under koronakrisen, sa Finn Erik Grønli, politioverbetjent i trafikkorpset i Oslo politidistrikt i helgen.

Dette sa han på bakgrunn av at politiet hadde stoppet flere råkjørere i helgen. Grønli sa også følgende:

– Vi vet ikke om folk tror at også politiet sitter inne i disse koronatider. Hvis de gjør det, så tar de feil.

Tok åtte råkjørere

Nå viser det seg at mange ikke har fått med seg dette utsagnet fra Grønli. Natt til torsdag stoppet to betjenter fra Oslo-politiet åtte råkjørere på E6 ved Furuset.

Samtlige kjørte over 115 km/t i 80-sonen, som er grensen for førerkortbeslag. Alle mistet førerkortet på stedet og blir anmeldt.

Den høyeste farten som ble målt, var 137 km/t. De andre holdt en hastighet på mellom 120 og 130 km/t (gjennomsnittsfart). Syv av dem var under 30 år gamle. Kun en av førerne var en kvinne, resten var menn.

Tre av dem har hatt førerkort i under to år, som er å regne som prøvetid. Terskelen for å miste førerkort er lavere under prøveperioden. Én av førerne ble ferdig med prøvetiden sin 30 minutter før vedkommende ble stoppet klokken 00.30.

Er overrasket

– Jeg må si at jeg er overrasket over at vi hadde åtte førerkortbeslag på to timer. Nå er E6 ved Furuset en strekning der det blir kjørt fort og hardt, men førerkortbeslag er ikke det samme som å skrive et forenklet forelegg, sier Inge Frydenlund.

Politioverbetjenten fra trafikkorpset i Oslo politidistrikt var én av to betjenter som deltok i kontrollen.

– Ved beslag må vi ta et lite avhør på stedet og fylle ut skjema. Det tar litt tid. Det var nok flere som kjørte fort mens vi gjorde dette, sier Frydenlund.

Wasim K. Riaz

– Ikke hverdagskost

Politioverbetjent Finn Erik Grønli sier at det er sjeldent at to politibetjenter beslaglegger åtte førerkort på to timer.

– Det er mange førerkort. Det er i hvert fall ikke hverdagskost. Det tyder på at mange fremdeles ikke har lært. Risikovilligheten er fremdeles stor, sier Grønli.

Han legger til at de fleste sjåførene kjører pent, men det er de yngste som skiller seg ut.

– I natt var det syv unge førere som mistet lappen. Det at unge førere kjører for fort om natten, er en trend vi har sett den siste perioden. De må tenke på konsekvenser. Det er store krefter i sving når ting går galt i høy hastighet, sier Grønli.

Syv av de åtte ble stoppet i retning mot Oslo sentrum. Den ene ble stoppet i retning mot Gardermoen. Kontrollen varte fra 23.45 til 01.45 natt til torsdag.

For kort avstand

I tillegg til høyere fart under koronakrisen, har politiet også lagt merke til at mange kjører med for kort avstand til forankjørende.

– Det er bare en fortsettelse av den trenden vi har sett de siste dagene. Målet vårt er å få ned farten. Derfor vil vi fortsette med kontroller på denne og andre aktuelle strekninger, sier Grønli.