To knivran i Oslo sentrum

Det første ranet fikk Oslo politidistrikt melding om klokken 3.45. Ifølge VG dreier det seg om en nederlandsk turist som fortalte at han ble fraranet mobiltelefonen sin av tre menn med nordafrikansk opprinnelse.

– Vi ser etter tre gutter, men det er en del av dem i byen i dag, sa operasjonsleder André Kråkenes i Oslo politidistrikt til NTB.

De tre mistenkte er ennå ikke funnet lørdag morgen, opplyser politiet til Aftenposten.

En time senere meldte en mann fra til politiet og sa han var ranet av to menn på Grønland. Politipatruljen fant to mistenkte som skal ha hatt mannens to telefoner på seg. De ble pågrepet og sitter i arresten.

Mannen ble sparket og slått under ranet, men har kun lettere skader, melder VG.

– Ellers har det vært en del ordensoppdrag, blant annet noen fyllekjøringer og litt i overkant mye bråk i sentrum, men ingen andre store hendelser, sier Kråkenes til Aftenposten.