– Vi har problemer med vær og vind. Derfor går T-banen inntil videre bare til Holmenkollen. De siste seks stasjonene er betjent med minibusser, sier Ina Helen Østby, pressevakt i Sporveien ved 06-tiden onsdag.

Østby legger til at Sporveien har hatt folk ute for å brøyte, men på grunn av værforholdene må de sette inn minibusser.

– Vi har hatt all tilgjengelig mannskap ute for å brøyte, men det er for mye snø og vind.

Østby vet ikke når T-banen vil begynne å kjøre igjen til Frognerseteren.