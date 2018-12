Festen er et samarbeid mellom Oslo kommune, gårdeiere, Statsbygg og flere hotellkjøkken. Siden juni i fjor har særlig hotellene vært hardt rammet av anleggsarbeidene foran og rundt Oslo tinghus. Nå står alt ferdig, ni måneder tidligere enn planlagt.

Dermed er også trikkelinjene 11, 17 og 18 tilbake i gamle spor – med oppgradert skinnegang. En midlertidig trasé, foran Det Norske Teatret, er avviklet. Holdeplassene ved Tinghuset gjenoppstår, men forsvinner når trikkestoppene på Tullinløkka gjenåpner høsten 2019.

– En utfordrende situasjon

Prosjektleder Ida Øvren i Bymiljøetaten forklarer:

– I tillegg til hele C. J. Hambros plass la vi i anleggsperioden beslag på to gateløp. Ikke minst hotellene fikk en utfordrende situasjon. Gjenåpningen markerer vi med en fest, for å takke både næringsliv og publikum, sier prosjektlederen.

Stein J. Bjørge

Fredag klokken 14 inviterer kommunen til det den kaller «Takk for lånet»-fest på C. J. Hambros plass. Rett foran Tinghuset rigges det scene. Der venter taler, musikk og juletretenning. Hotellene bidrar med gratis bevertning.

Blant festdeltagerne: Hotelleier Olav Thon og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Bredere fortau, nye skinner

Siden sommeren i fjor har Bymiljøetaten oppgradert Professor Aschehougs plass, deler av Pilestredet, Rosenkrantz' gate, Kristian Augusts gate, samt hele C. J. Hambros plass. Blant annet omfatter arbeidene bredere fortau og opprustning av plassen foran Tinghuset.

Stein J. Bjørge

Rehabiliteringen henger sammen med at hovedstaden snart får nye, skinnegående kjøretøy. Etter planen begynner «Spania-trikkene» å rulle om to år.

Fakta: Nye trikker Oslo kommune har kjøpt 87 nye trikker. Alle traséer skal rustes opp. Prøvekjøringen starter i 2020. Storgata ble i høst stengt for busser og delvis for trikk. Oppgraderingen der koster 676 millioner kroner. Arbeidene, inkludert nye fortau og holdeplasser, skal stå ferdig i 2021.

I Bymiljøetaten er Ida Øvren prosjektleder for opprustningen mellom Holbergs plass og Grensen. Kostnad på denne strekningen: 476 millioner kroner. At arbeidet står ferdig trekvart år før planen, gir flere innsparinger, forklarer hun:

– Ikke særlig fremkommelig

– Prosjektkostnadene i seg selv går ned, selv om summen for entreprisen er den samme. Området har ikke vært særlig fremkommelig på over ett år, og for byen er det et stort pluss at de belastningene nå er borte. Slike innsparinger lar seg vanskelig beregne i kroner og øre.

– Dette er jo knapt til å tro. Kort forklart: Hvorfor gikk gravearbeidene ni måneder FORTERE enn planlagt?

– Trikken kjørte i et midlertidig spor, samtidig som hele gater var sperret av. Vi har fått jobbe i ro. En stor fordel er det også at vi nede i grunnen støtte på færre problemer enn fryktet. Budsjett, tid, kvalitet: Alt er overholdt, svarer Ida Øvren.

Stein Erik Kirkebøen

Kjører i bue utenom

Fredagens åpningsfest til tross: Ikke før høsten 2019 kan skinnearbeidene avsluttes. Mens Universitetet bygger nytt juridisk fakultet på Tullinløkka, kjører trikken i bue utenom.

I september, etter planen, gjenåpner trikkestoppene i Kristian Augusts gate. Samtidig legges holdeplassene ved Tinghuset ned. Grunnen er at det ikke er praktisk mulig å gi dem universell utforming.

Om holdeplassene på Stortorvet flyttes nærmere Tinghuset, er ennå ikke bestemt.