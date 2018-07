Et våpentyveri, en nynazistisk gruppe og to henrettelser på en øde skogsvei. Slik ble Hadelandsdrapene en av Norgeshistoriens mest omtalte drapssaker.

Sent på lørdags kveld den 21. februar 1981 ble to unge menn skutt og drept på en øde skogsvei på Hadeland. Like etter blir flere menn arrestert

En av dem er Johnny Olsen, som på dette tidspunktet er 18 år gammel.

Stjal våpen

«To brutalt myrdet – de visste for mye», skrev Aftenposten dagen etter likene ble funnet.

Politiet hadde før drapene startet en etterforskning etter et stort våpentyveri fra et av Heimevernets våpenlager på Nesodden. Tyvene hadde stukket av med 43 AG-3-rifler, en maskinpistol og et Krag Jørgensen-gevær, rapporterte Aftenposten på tidspunktet.

Politiet mistenkte at det var en nynazistisk gruppering som sto bak, ved navn «Norges Germanske Armé».

Spanet på nazistgruppe

På drapsdagen spanet politiet på det de mente var hovedkvarteret til gruppen.

Da en Mazda med fire personer forlot bygget, fulgte de etter i sivil politibil. Inne i Mazdaen satt Johnny Olsen sammen med tre andre som hadde deltatt i våpentyveriet.

Politiet fulgte bilen til den tok av på en skogsvei – da kunne de ikke følge etter uten å bli oppdaget lenger. Politiet stopper bilen ved avkjøringen og venter.

«Hverken politifolkene eller de to senere drapsofre kunne på dette tidspunktet ha noen som helst anelse om at man var på vei til en henrettelse», skrev Aftenposten i 1981.

«Likvidasjoner»

På den øde skogsveien blir to av de unge mennene i bilen skutt og drept av Olsen og hans medsammensvorne. Mennene blir begge skutt i nakken i det politiet den gangen omtalte som «likvidasjoner».

Gjerningspersonene skal ha vært redd for at de to ofrene skulle angi gruppen som sto bak våpentyveriet til politiet.

Da Mazdaen kommer ned igjen på riksveien der den sivile politibilen står, reagerer de på at det bare er to personer i bilen.

Politiet bestemmer seg for å stoppe bilen, men den nekter og flykter fra dem. En heseblesende biljakt følger, der politiet blir beskutt med maskinpistol fra Mazdaen. Omsider kjører den av veien.

To menn blir arrestert.

I løpet av det neste døgnet tilstår de begge to og politiet blir ført til likene dagen etterpå.

Drapene blir kalt Hadelandsdrapene. I en av de mest omtalte drapssakene i Norges historie, blir Johnny Olsen tiltalt og dømt for å ha skutt og drept de to mennene. To andre blir også dømt i saken.

Olsen blir dømt til 18 år i fengsel.

Mistenkt for bombeangrep

I 1993, tolv år etter drapene, ble han løslatt på prøve.

Utover 90-tallet fortsatte han å være aktiv i nynazistmiljøet og var flere ganger i konflikt med politiet.

Han kom i politiets søkelys igjen etter to bombeangrep mot Blitzhuset i Oslo i 1994 og 1995. Politiet hadde ikke nok beviser og Olsen fikk gå.

I ettertid skrev Olsen at målet var å drepe så mange blitzere som mulig. Det skrev han om i et bokutkast som Aftenposten omtalte i 2004.

I 1998 ble han dømt til seks års fengsel for å ha skutt mot en gruppe personer fra en balkong i en leilighet på Ensjø i Oslo.

Siktet for nytt drap

På torsdag ble han siktet for drap og likskjending. Han ble pågrepet like nordvest for Hammeren i Maridalen, der det ble funnet et lik på onsdag.

Politiet mener at det er «sannsynlig at siktede har drept eller medvirket til drap av den avdøde og senere tente på liket, eller medvirket til dette».

Politiet sier at Olsens rolle i Hadelandsdrapene spilte inn også her:

– Han er tidligere domfelt for drap, og det har vært en del av påtalemaktens vurdering og rettens vurdering, sa politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby i retten torsdag.

I retten henvendte Olsen seg direkte til pressen:

– Alt er basert på løgn, alt er løgn, sa han.

Han er nå varetektsfengslet i fire uker, med brev-, besøks- og medieforbud i hele perioden. Olsen anket beslutningen om at han skal holdes i varetekt.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen. Han kjenner seg ikke igjen i handlingsbeskrivelsen som er gjengitt, sier advokatfullmektig Benedikte Jamth, som forsvarer siktede.

Olsen er nå 55 år gammel.

