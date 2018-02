For syv år siden kjøpte Camilla Dahl og familien et hus på Slemdal. Det var den beste løsningen for dem. Et familiemedlem har et ekstra omsorgsbehov, og sammen med samboeren Kristian Schatvet bygget Dahl om og pusset opp huset til en generasjonsbolig.

Mormor Barbara Hansteen Dahl bor i en egen leilighet i huset og har sett for seg at hun aldri skal flytte igjen. Barna Una (6) og Max (8) har bodd der så godt som hele livet.