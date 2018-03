Det var fredag kveld at to personer omkom etter å ha blitt påkjørt av et tog ved Alna togstasjon. Det var tre personer i sporet da toget kom.

– Det er ingen opplysninger som tilsier at de hadde noe i sporet å gjøre. Kort tid før de ble påkjørt ble de bedt om å forlate sporet, sier seksjonsleder for økonomi- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt Rune Skjold.

– Hvem ba dem om å forlate sporet?

– Det var en lokfører på et passerende tog.

Politiet jobber nå med å få klarhet i hvor tett opptil påkjørselen de ble bedt om å forlate sporet. De vet så langt ikke om de tre personene oppfattet at de ble bedt om å forlate sporet.

De tre personene var utenlandske borgere. De to omkomne var henholdsvis 27 og 34 år gamle og pårørende er nå varslet, opplyser Skjold.

– Nå skal vi fortsette arbeidet med vitner som var på stedet. Vi har også en dialog med havarikommisjonen for å sikre det materialet som skal sikres.

Vil sikre video fra tog

Klokken 23.20 fikk politiet beskjed fra AMK-sentralen om at to personer var påkjørt ved Alna togstasjon.

Det var et passasjertog som var involvert i ulykken. Lokføreren og vitner er avhørt.

Alnabru. To personer påkjørt av toget ved Alna togstasjon. Begge bekreftet omkommet av helsepersonell på stedet. #Oslo — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) March 2, 2018

Ifølge Strande har toget et videokamera foran, som kan bidra til å gi informasjon om hva som har skjedd. Politiet skal nå sikre opptaket, og vil gjøre tekniske undersøkelser av toget. De tre personene befant seg noen hundre meter sør for perrongen på Alna stasjon. Den tredje personen er uskadet.

Ved 02-tiden var politiet ferdig på stedet. Da hadde kriminalvakten gjort sine undersøkelser.