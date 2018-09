Signalfeil ved Jernbanetorget fikset - igjen

Signalanlegget ved Jernbanetorget er oppe og går igjen.

Klokken 20.50 opplyser Jan Rustad i Sporveien at problemene skyldes at vann har trengt inn i tavlerommet, et slags forvokst sikringsskap for T-banenettet.

– Problemene skyldes en kortslutning i tavlerommet på grunn av fuktinntrenging. Skadekomponentene er skiftet ut, men det gjenstår fortsatt en del arbeid, og antall avganger vil derfor være noe redusert.

– Det vil uansett vedvare forsinkelser på alle linjer ut kvelden, sier Rustad.

Signalfeil i rushtiden

T-banen hadde tidligere i dag problemer med togsignalene på Jernbanetorget i begge retninger, og ekstratogene og mellomavganger på henholdsvis linje 2 og 3 ble tatt ut av trafikk.

Reparatører kom frem til stedet rundt klokken 17.15 og startet feilsøking.

– Vi har en signalfeil mellom Jernbanetorget og Stortinget i begge retninger. Togene passerer, men med en hastighetsbegrensning. Vekslene må passeres med forsiktighet, sa pressevakt Jan Rustad til Aftenposten tidligere i dag.

Feil kom tilbake

Så opplyste Sporveien om at signalanlegget ved Jernbanetorget var i orden.

Men så snudde de igjen og opplyste om at feilen var tilbake og at trafikken går sakte forbi stedet hvor feilen er igjen.

– Hvordan forklarer dere at den samme feilen kom tilbake igjen?

– Serviceteamet der nede har skrevet i loggen at det var i funksjon i 20 minutter, så gikk sikringen igjen. De er nå i ferd med å bygge om for å forhindre at feilen kommer tilbake, sier Rustad.

– Det er bare å beklage. Det er jo ikke en situasjon vi ønsker oss. Men togene går i alle fall, om enn litt saktere, sier han.