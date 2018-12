Reisende i morgenrushet onsdag kunne konstatere at sperreportene på Nationaltheatret T-banestasjon var i ferd med å bli fjernet.

Også på Jernbanetorget skal sperreportene vekk i løpet av dagen. Før nyttår skal siste stasjon, Stortinget, være kvitt sperringene.

Portene, omtalt som en stor belastning for kollektivtrafikken, blir fjernet av Sporveien på oppdrag for Ruter. Arbeidet kommer til å koste om lag én million kroner.

– Målsettingen er at alt skal være ferdig før nyttår, men de siste opprydningsarbeidene kan vedvare til midten av januar, sier pressevakt i Ruter, Knut-Martin Løken.

Dan P. Neegaard

Satt opp for å hindre sniking

Det var i forbindelse med den elektroniske billetten Flexus, som skulle erstatte papirbillettene, at portene på T-banestasjonene ble satt opp i 2005 for å hindre sniking.

Men sperreportene har aldri fungert etter formålet. Billettsystemet Flexus ble en flopp og kostet over 600 millioner kroner. Det elektroniske kortet ble droppet, og Ruter overtok ansvaret i 2008.

– Det blir fint å bli kvitt noe som ikke har fungert og egentlig bare har vært i veien, sier Løken og presiserer at skandalen rundt Flexus var før Ruters tid fra 2008.

– Da Ruter overtok, var Flexus allerede en realitet. Vi i Ruter er glade for at det nå blir mer plass, og vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra passasjerene på at sperringene fjernes, sier han.