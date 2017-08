Sjøsyk båttyv pågrepet av politiet

– Vi fryktet det verste og kjørte på med en del ressurser, både alle nødetatene og redningsskøyte, forteller operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til Aftenposten.

Det viste seg imidlertid at det ikke var noen som hadde falt over bord, men at det var en noe mindre alvorlig type nødssituasjon.

– Vel fremme med politibåten så fant vi en sjøsyk båttyv om bord. Det er muligens rus inne i bildet. Han ble pågrepet og kjørt til legevakten, og er nå klarert for arresten.

Politiet fikk meldingen om båten fra et øyenvitne på land klokken 17.08. Båten drev mellom Killingen/Bygdøy og Fornebu.

Politibåten skal nå slepe båten inn til kai for å prøve å finne rette eier.