– Dette er vårt. Alt du ser her kan vi tjene penger på – hvis vi er flinke nok, sier Stig Ove Sandnes, administrerende direktør i Vålerenga kultur- og idrettspark.

Han står midt ute på et navnløst stadion uten en eneste reklameplakat.

1. september flytter klubben inn i sin nye arena på Valle Hovin. Og det kan vel tenkes at både navn og reklameplakater er på plass når klubben etter 104 år på leiemarkedet får sin egen hjemmebane.

I mange tiår har Vålerenga-ledere beklaget seg over at klubben ikke har hatt sin egen arena, men har måttet leie seg inn hos andre som har tjent penger på leieboeren. Det har gjort det mye vanskeligere å utvikle klubben. 1. september tar ørkenvandringen slutt, da blir Vålerenga Fotball herrer i eget stadion.

– Kan møblere som vi vil

– Det vil bety enormt mye for hele klubben, for nærmiljøet og for Oslo. Stadion blir et nytt monument og en ny samlingsplass for hele byen, sier Thomas Baardseng, som er styreleder i Vålerenga Fotball Elite.

– Vi får et eget hjem som vi kan innrede og møblere som vi vil, og ingen skal være i tvil om hvem som holder hus på den nye arenaen. Vi får en enda tydeligere identitet når vi får samlet all vår virksomhet på ett tydelig geografisk utgangspunkt.

Og identiteten er tydelig når vi kommer inn på arenaen. 17.333 stoler i Vålerengas farger, rødt og blått, lyser mot oss.

Fakta: Ikke bare et stadion ... Fotballstadion med en totalkapasitet på 17.333 tilskuere, inkludert media og VIP. Kontorer for Vålerenga Fotball-selskapene Videregående skole for 500 elever, toppidrettslinje. Barnehage Klubbshop (VålerengaSjappa) Fotballpub Treningsstudio Kontorer for Vålerenga Fotball-selskapene Fasiliteter for Valle Hovin stadion, skøyte og bandy Barnehage Klubbshop (Sjappa) Fotballpub Treningsstudio Parkeringshus Utearealer

Mange inntektsmuligheter

Et eget stadion handler om identitet – og om penger. Om å tjene egne penger.

Nå kan Vålerenga selv tjene penger på å selge alt fra brus og pølser til navnet på stadion og på tribuneseksjonene. Klubben kan tjene penger på å bruke stadions trådløse nettverk og storskjermene på en lur måte og den kan tjene penger på å selge reklameplakater på arenaen.

Den har i det hele tatt et godt utgangspunkt for å gjøre stadion til en pengemaskin.

Stadion er bygget på en strålende tomtegave fra kommunen.

– Ja, potensialet er mye større enn når vi er gjester på Ullevaal, men vi må jobbe for å realisere det, sier Baardseng.

– Hvor stort regner dere med at det kommersielle potensialet er, hvor mye kan dere tjene på å spille på egen stadion?

– Vi har ikke kommet så langt i budsjettarbeidet for 2018 at jeg kan gi konkrete tall. Det som er sikkert er at inntektsmulighetene blir flere og potensialet større.

Fakta: Mange selskaper Stadion eies, drives og utvikles av to aksjeselskaper som begge er heleid av Vålerenga Fotball. Vålerenga kultur- og idrettspark AS Har en gjeld på 390 millioner. Vil årlig få drøyt 30 millioner i leie og driftsbidrag fra eksterne leietagere. Oslo kommune betaler 25 millioner i året i husleie for en nye videregående skole. Avtalen løper i 25 år. Leieinntektene dekker selskapets kapital- og driftsutgifter. Vålerenga Stadion AS Har ingen gjeld. Får leieinntekter fra Vålerenga Fotball Elite og breddefotball i Vålerenga og fra anleggets parkeringsanlegg. Vålerenga Fotball Elite Leier tid på stadion av Vålerenga Stadion. Er av ESA pålagt å betale markedsleie på klubbens arena. Det handler om rundt syv millioner i året, litt avhengig av tilskuertall. Vålerenga Fotball Elite har salgs- og markedsrettighetene på stadion, og kan selge alt fra varme pølser til stadionnavnet.

– Hva hvis laget ikke presterer?

– Vi er ikke avhengige av å kjempe om medaljer hvert år, men hvis vi skulle rykke ned, så må vi gå gjennom budsjettene nøye. Målet er å frigjøre oss litt fra dette, og å bli et lag som publikum støtter uansett. Noen klubber, blant andre Derby, Hammarby og St. Pauli, har klart det.

Stadion fikk enda en gave fra kommunen

– Hvor viktig er billettinntektene?

– Isolert sett er de ikke så viktige, de utgjør kanskje 15 prosent av våre inntekter. Men indirekte er de viktigere fordi et høyt publikumstall øker verdien hos sponsorer og delvis også TV-verdien. Det er viktig for oss å ha et stadion med godt belegg og stort trøkk, sier Baardseng.

Må betale for å spille på eget kunstgress

Selvfølgelig har også denne medaljen en bakside, Vålerengas lag må betale for å spille på arenaen. De må betale til seg selv, til Vålerenga Stadion AS.

– Ja, de forskjellige selskapene er selvstendige juridiske enheter. Pengene Vålerenga Fotball Elite betaler til stadionselskapet må gå til nedbetaling av stadion, de kan for eksempel ikke brukes til drift, for eksempel å hente nye spillere til elitelaget, sier Sandnes.

«Kåler» bort muligheten?

Mange som har fulgt Vålerenga gjennom tiår, har ofte vært oppgitte over hvordan muligheter er blitt skuslet bort. Det har ikke alltid vært like stor grunn til å være stolt over «Oslos stolthet». Klarer klubben å «kåle» bort denne muligheten også?

– Det tror jeg ikke, sier Baardseng. – Vi har tenkt realistisk og nøkternt og vi har ingen fantasiposter i på inntektssiden i budsjettene. Jeg tror vi har rigget det hele slik at vi får en god drift.