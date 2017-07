Justisministeren: – Vannscooter er et ikke-problem

– Vi skulle gjerne hatt en vannscooter hengende bak i båten, spøker Eva Brekke, politiførstebetjent og leder for avsnittet sjøtjenesten.

Hun er ute på tur med politibåten og snakker gjerne om vannscootere. Med seg har hun justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Ministeren smiler bredt når han blir spurt om de nye reglene.

– Vannscooter er et ikke-problem. Nå kan kommunene selv bestemme om de vil ha forbud eller ikke. Det er bedre enn et nasjonalt forbud.

Likestilt med småbåt

I mai i år ble vannscooter likestilt med småbåter i det nasjonale regelverket. Før dette måtte man være minst 400 meter fra land eller verneområder for å kjøre vannscooter.

Begrunnelsen for likestillingen var blant annet at regjeringen ikke så behovet for å forskjellsbehandle vannscootere fra andre fritidsfartøy.

«Dette vil sikre et mer ensartet regelverk som er mer brukervennlig, samt lettere å håndheve», heter det i høringsbrevet om å oppheve nasjonale reglene.

Morten uglum

Dette samsvarer med de foreløpige erfaringene til Eva Brekke.

– Det er lettere å forholde seg til vannscootere når det ikke er spesielle regler knyttet til dem, men kan bli behandlet som småbåter, sier politisjefen.

Ifølge Brekke er det ikke blitt en økning i antall vannscooter-klager i Oslo-politiets dekningsområde til sjøs. Politidistrikter omfatter også kommunene Asker og Bærum.

– Vi har ikke fått flere klager enn tidligere i år. De fleste klagene pleier å komme fra Asker og Bærum, men hvordan det blir der utover sommeren, vet vi ikke ennå, ser hun.

Lager lokale regler nå

Selv om likestillingen er vedtatt nasjonalt, kan kommunene innføre egne regler som begrenser vannscooterbruk.

I et leserinnlegg i Aftenposten denne uken oppfordret Erling Lae kommunene til å regulere bruken av vannscootere. Lae er tidligere byrådsleder for Høyre i Oslo, og er i dag styreleder i Norsk friluftsliv.

Kommunene langs kysten er nok ikke vonde å be. I en undersøkelse av Norsk Friluftsliv kom det frem at 75 prosent av kommunene som hadde tatt stilling til de nye lovendringene, ikke ønsket å likestille vannscootere med småbåter.

På det siste bystyremøtet i Oslo før sommeren vedtok flertallet – mot stemmene til Høyre og Frp – at de ønsket et lokalt forbud. Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) er allerede i gang med å utforme det, men ønsker et samarbeid med flere kommuner i området.

– Viktigste er ikke hva politiet mener

Initiativet blir tatt vel imot på Nesodden, der Nina Sandberg (Ap) er ordfører. Hun er godt i gang med å utarbeide lokale føringer på bruken av vannscooter.

– Vi har hatt en lokal høring og samarbeider med de andre kommunene langs fjorden for å få til felles regler.

Hun mener man må ta hensyn til menneskene og friluftslivet i indre Oslofjord.

– At enkelte skal ha det gøy, må ikke gå på bekostning av alle andre, sier hun.

– Hva tenker du om at politiet mener en likestilling er lettere for dem?

– Det viktigste er ikke hva som er enklest for politiet. Vi må ta hensyn til naturen og menneskene i et presset område.