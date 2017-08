1. Full rulle i Tøyenparken

Espedal, Jan Tomas

Øyafestivalen kommer til å sette sitt preg på Oslo denne helgen, ikke bare i Tøyenparken. Plakaten toppes av artister som Pixies, Lars Vaular, The XX, Vazelina Bilopphøggers og Lana del Rey, men også mektige hardrockere som Sleep, Hellacopters og testament vil forgylle dagene. Og nettene er det full konsertrulle over hele byen. Se hele programmet på oyafestivalen.no/program

Hvor: Tøyenparken

Når: Torsdag til lørdag

2. ... så jazzer vi ut helgen og inn i neste uke

Roald, Berit / SCANPIX

Er du i overkant festivalsugen kan du dra rett fra Øya på Oslo Jazzfestival, som begynner lørdag med åpningskonserter på Nasjonal Jazzscene og Operaen. Søndag er det festligheter i Karpedammen før det braker løs rundt om i byen fra mandag 14. til lørdag 19. august. Lill Lindfors, Joshua Redman, Karin Krog, Beady Belle og Bodil Niska er bare noen artister som står på de ulike scenene.

Se fullt program på oslojazz.no/program/

Hvor: Over hele byen

Når: Fra lørdag 12. til lørdag 19.

3. Kompromissløs artist

Monica Strømdahl

PJ Harvey er en artist som har funnet sin helt egen stemme gjennom å blande punk med undergrunnsrock og blues. Hun slo igjennom med albumet Dry i 1992. Nå har hun med et timannsorkester og albumet The Hope Six Demolition Project i bagasjen.

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Søndag kl. 19.30

4. Mat+musikk=kultur

Signe Dons

Soup & Bread er et månedlig konsert- og mattilbud på Kulturhuset der du får et intimt og nedstrippet møte med kjente artister og der overskuddet går til et veldedig formål. Kveldens artist, Ingrid Olava, bestemmer hvilket formål som mottar overskuddet denne søndagen, og det er publikum som bestemmer hvor mye man vil betale.

Hvor: Kulturhuset, Youngs gate

Når: Søndag, mat fra kl. 16 og konsertstart kl. 17

5. O fortuna på Oscarsborg

Richardsen, Tor

Vil du oppleve Carl Orffs Carmina Burana i storslåtte omgivelser er Oscarsborg stedet. Fra fredag spilles musikkverket med både profesjonelle musikere og amatører. Solister er Alexandra Büchel (sopran), Fredrik Zetterström (baryton) og Mathias Gillebo (tenor). Det er satt opp ferge fra Oslo. Mer informasjon på oscarsborgoperaen.no/

Hvor: Oscarsborg festning

Når: Fredag 1. aug. kl. 20.30, lørdag 12. aug., tirsdag 15. aug. og onsdag 16. aug. kl. 20

6. Dynamitt-duo slår seg løs

Trommekunstner Paolo Vinaccia og bassvirtuos Jørun Bøgeberg er en eksepsjonell duo med rytmer og strenger, melodier, poesi, buldrebass og musikalsk humor. Repertoaret består av personlige tolkninger av klassiske sanger fra rockpopjazz historien så vel som original-låter fra Jøruns egen lomme.

Hvor: Herr Nilsen

Når: Torsdag kl. 21

7. Bli med Pippi på de syv hav

Hei, barn og foreldre! Pippi Langstrømpe skal ut på tokt med Tommy og Annika for å redde pappa Langstrømpe som er blitt kidnappet av pirater i sydhavet. Tør dere bli med på ferden?

Hvor: Egal teater, Munkedamsveien 80

Når: Lørdag kl. 14

8. Få fart på dansefoten

Klar for gladlåter og en svingom? Da er Bjørns Orkester noe for deg. Ifølge arrangøren er de fire livlige karer som alltid gir alt med sine gladlåter og kjempehumør. Det loves kjempestemning og glad musikk fra et av Norges gladeste danseband.

Hvor: Olsen på Bryn

Når: Lørdag kl. 22

9. Klatremus er løs i Frognerparken

Bli med inn i Thorbjørn Egners univers. I Hakkebakkeskogen lever mange rare dyr, og her skjer det litt av hvert. Stykket egner seg ikke for barn under to år, men ellers er dette moro for store og små.

Hvor: Sirkusteltet ved Monolitten

Når: Torsdag og fredag kl. 14, lørdag og søndag kl. 11, 14 og 17

10. Messe for vinylplaten

Vinylplatens renessanse fortsetter med platemesser byen rundt. Denne helgen er det Kulturhuset som huser plateselgere som falbyr både singleplater og langspillere av ymse slag. Dessuten skal DJ Bjørn Hammershaug spille utvalgte godbiter for de fremmøtte.

Hvor: Kulturhuset

Når: Lørdag kl. 10–17