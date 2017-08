– Derfor innfører vi nå et adgangskontrollsystem, for å hindre uønskede elementer i å ta seg inn på skolen, forteller rektoren til Aftenposten.

Med det sikter Roscher-Nielsen til elever fra andre skoler, men også personer og gjenger som kun kommer for å lage bråk.

I praksis betyr dette at innenfor hovedinngangen ved skolen vil et portsystem kreve at elever og ansatte viser adgangskort for å komme inn. Besøkende vil måtte skrive seg inn i resepsjonen.

– Vi har veldig fokus på trygghet i læringsmiljøet for å kunne gi god opplæring til våre elever. Vi har et veldig stort bygg, og det er viktig for oss å ha kontroll over hvem som er her til enhver tid, sier Roscher-Nielsen.

– Jeg tenker at dette er en veldig fin og skånsom måte å trygge elevenes hverdag på, sier Bjørnholt-rektoren.

Bjørnholt videregående skole ligger i Søndre Nordstrand bydel, helt sør i Oslo.

Mener det er en skånsom måte å sikre elevenes trygghet

Rektoren understreker at systemet ikke vil samle informasjon om hverken elevenes eller de ansattes bevegelser. Systemet er et toårig prøveprosjekt, som er klarert med både Utdanningsetaten, rådhuset og politiet, samt skolens formelle organer.

I tillegg til adgangsportene, som allerede er satt opp, er pullerter plassert utenfor skolebygningen for å forhindre råkjøring i området rundt skolen.

– Det er beklagelig at man må ha adgangskontroll i vårt samfunn, på vår skole. Men vi må ta forholdsregler, sier rektoren.

Selv om skolen starter førstkommende mandag, vil ikke adgangssystemet tas i bruk før tidligst om fjorten dager. Rektoren er likevel svært fornøyd med tiltaket, som er det første av sitt slag blant Oslo-skolene.

– Jeg tror elevene blir veldig stolte av å ha nøkkel til egen skole. De får økt frihet til egen skole, ved å vite at det ikke er noen i bygget som vil dem uvel, sier Roscher-Nielsen.

«Er ikke dette sånne sikkerhetstiltak man bare har i USA?»

Elevrådslederen ved Bjørnholt videregående skole, Fatoumata Kanyi, fikk høre om adgangskontrollen fra venner ved skolen. Hennes første reaksjon var «er ikke dette sånne sikkerhetstiltak man bare har i USA?»

Hun reagerer på at skolen tok avgjørelsen over sommeren, uten å involvere eller informere elevene.

– Det er dumt at elevene ikke er med på å bestemme om vi skulle ha adgangsporter. Det er jo vi som skal gå gjennom dem, sier Kanyi.

– Jeg ble litt overrasket, fordi vi har ikke så dårlig miljø på skolen at vi trenger det, mener elevrådslederen.

Etter at skolens rektor har pratet med henne om tiltaket, synes Kanyi at ideen ikke er så dum. Hun kaller det et «bra tiltak.»

– Noen ganger kommer folk på skolen bare for å slåss. Det skjer ikke hver dag, men det hender. Man kan definitivt føle seg mer trygg på skolen, mener Kanyi.

Slik er en vanlig uke for en Bjørnholt-elev

– Kritikkverdig, mener Elevorganisasjonen

At elevene ikke ble involvert i beslutningen om adgangsportene, får lederen i Elevorganisasjonen, Rahman Akhtar Chaudhry, til å reagere.

– Der har vi et problem. Elevene må få være med på å bestemme over sin egen skolehverdag. Om de ikke er tatt med i denne beslutningen, må skolen ta selvkritikk, mener Chaudhry.

– De kan ikke innføre adgangskontroll over sommeren, uten at elevene er blitt tatt med i beslutningsprosessen – det er helt klart kritikkverdig.

Han er i utgangspunktet ikke fremmed for at adgangskontroll kan være en god idé for å sikre elevene en trygg skolehverdag. Men Chaudhry mener at stålporter må være et tillegg, ikke en erstatning, for det tradisjonelle støtteapparatet.

– Jeg tror man skal være veldig forsiktige med å tenke på adgangskontroll som en løsning for å skape trygghet i skolene. Det viktigste tiltaket er aktivt forebyggende arbeid, med miljøarbeidere og andre støttespillere.