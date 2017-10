Lippestad om boligbygg-avsløringen i Oslo: – Hver stein skal snus

Fredag kunne Dagens Næringsliv avsløre at Oslo kommune har handlet eiendom av konkursgjengangere for tilsammen 220 millioner kroner.

DN: Skatterazzia etter at Oslo kommune kjøpte eiendom av konkursgjengangere.

Handelen er gjennomført av det kommunale selskapet Boligbygg.

Selgeren og hans partnere har tjent omkring 40 millioner kroner på salgene til Oslo kommune.

Det mangler dokumentasjon knyttet til mange av kjøpene: Takster, e-poster og andre dokumenter som kan vise hva som har foregått i transaksjonene.

– Trist at de gode rutinene ikke er fulgt opp

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har ikke ønsket å kommentere saken lørdag.

Byråd for næring og eierskap i Oslo, Geir Lippestad (Ap), sier han ble informert om den eksterne gjennomgangen da den ble igangsatt for en måned siden. Først torsdag fikk han vite omfanget.

– Påstandene som kom i DN på fredag er langt mer alvorlige enn de jeg først ble presentert for, sier Lippestad, og legger til.

– Jeg som ansvarlig byråd er opptatt av at vi samhandler med seriøse aktører og kjøper eiendommer til riktig pris, sier Lippestad som understreker at de fleste handlene foregår på det åpne markedet via annonsetjenester.

Åserud, Lise / NTB scanpix

Økokrim er kontaktet om saken

Alle salgene DN omtaler i dokumentaren var såkalte direktesalg, hvor selgeren tok direkte kontakt med Boligbyggs kjøpsteam, og solgte eiendommer med en kunstig høy prisutvikling.

– Oslo kommune har kjøpt leiligheter av personer som DN påpeker er useriøse. Min forventning er at foretakene handler med seriøse aktører, sier Lippestad og legger til.

– Det er trist at de gode rutinene ikke er fulgt i denne saken.

– De aktuelle handlene har vel heller ikke foregått profesjonelt?

– V har ingen annen kilde enn DN på påstandene om mistanker om uheldige bindinger mellom firma og Boligbygg, men jeg vil legge til at Boligbygg har tatt kontakt med Økokrim, og vi ser veldig alvorlig på mistanken.

Status nå er at det foregår en ekstern gjennomgang, i tillegg til full granskning.

– Enhver stein skal snus sier Lippestad.

– Nå har jeg en forventning om at vi skal få et svar på hvorfor man har gjort som man har gjort, sier Lippestad, som foreløpig ikke kan si når svarene kommer.

– Er det ditt ansvar å ha oversikt over at slike handler går riktig for seg?

– Jeg har det overordnede ansvaret for at selskapet drives effektivt, og at det forvaltes på en så god måte som mulig.