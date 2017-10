Rettsmedisiner: Vanskelig å fastslå om de tre kvinnene på Romsås døde samtidig

Politiet fant torsdag 12. oktober tre døde kvinner i en kommunal leilighet på Romsås. De tre har trolig ligget der i lengre tid før de ble funnet .

De tre var en mor på 68 år og hennes to døtre på 35 og 28 år. De hadde pårørende som er varslet. Alle var norske statsborgere.

Moren kom opprinnelig fra et afrikansk land.

– Åpnet ikke døren for noen

Til NRK forteller en kusine at de ikke har hatt kontakt med de tre på ti år.

– De åpnet ikke døren for noen. Det var en kjent sak, sier Genet Adhanom til TV-kanalen.

Hun skal heller ikke ha fått svar de gangene hun har prøvd å ringe. En gang da hun tilfeldigvis møtte den yngste kvinnen på byen, skal hun ha vært unnvikende.

Adhanom mener familien burde blitt fulgt bedre opp av det offentlige.

Hadde lav inntekt

Moren står oppført med en inntekt på under 100.000 kroner i skattelistene for 2015, et nivå hun med ett unntak har ligget på siden 2006. Kun i ett år hadde hun en inntekt på litt over 120.000 kroner.

Hun står imidlertid oppført med en formue på litt over 200.000 kroner.

De to døtrene har knapt hatt noen inntekt siden 2006. En av dem står oppført med noen tusen kroner i formue.

Hans O. Torgersen

Det var naboer som reagerte og varslet kommunen. Deretter tok kommunen kontakt med politiet.

Beboere på Romsås er preget av dødsfallene: – Det er skammelig at slikt skjer

Rettsmedisiner: Vanskelig å anslå dødstidspunkt presist

Rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen ved Rettsmedisinsk institutt på Universitetet i Oslo, sier på generelt grunnlag at det kan være vanskelig å fastslå dødstidspunktet når det er flere dager, eller flere uker, siden dødsfallet.

– Kan det da være vanskelig å vite om de tre har dødd på samme tidspunkt?

– Ja, dette kan være svært vanskelig. Etter døden går kroppen i henfall og vevet brytes ned, det vil si forråtner. Hvor raskt dette skjer er avhengig av omstendighetene og kanskje spesielt lufttemperatur og luftfuktighet, sier Strat, og fortsetter:

– Ved høye temperaturer i sommerhalvåret skjer henfallet betydelig raskere. Helsetilstanden og kroppsstørrelsen på dødstidspunktet kan også spille en rolle. Det kan derfor være ulik grad av forråtnelse på to lik som har dødd på samme tid.

Uvanlig med flere, samtidige dødsfall fra matforgiftning

– Kan man se om avdøde er matforgiftet eller overmedisinert?

– Matforgiftning kan medføre rask død som følge av infeksjoner med mikrober eller på grunn av straks-allergiske reaksjoner. Oftest vil man kunne se tegn til dette ved undersøkelsen av organene. Men når det er gått lang tid etter døden, kan tegnene være vanskelige å oppdage. For å finne ut om personen er forgiftet med matvarer eller andre stoffer må man vente på svar på analyser.

MORTEN UGLUM / Aftenposten

– Hvor vanlig er det at flere personer blir funnet døde etter matforgiftning eller sykdom?

– Samtidige dødsfall av flere personer som følge av matforgiftning eller sykdom er ytterst uvanlig i moderne tid.

Politiet: Leiligheten bar preg av at det hadde vært «fredfullt» og «rolig»

Politiet har gjennomsøkt leiligheten og undersøker nå flere ting de har tatt med derfra. Saken er en undersøkelse, ikke en etterforskning.

Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt.

– Det bygger vi på hvordan det så ut da vi kom inn i leiligheten og hvordan vi fant de døde, sier politioverbetjent Kjetil Moen ved Voldsavsnittet i Oslo politidistrikt.

Hans O. Torgersen

Han opplyser at de heller ikke under den foreløpige obuksjonen fant noen dødsårsak. Den endelige obduksjonsrapporten er ennå ikke klar.

Moen vil ikke gå i detaljer om hvor i leiligheten de tre ble funnet.

– Vi går ikke ut med detaljer om det. Det bar preg av at det hadde vært fredfullt og rolig. Det var ikke noen tegn på at det har skjedd noe kriminelt, og ikke noen tegn på noe ekstraordinært, utover de døde personene.

Har flere hypoteser

Blant hypotesene politiet undersøker videre er avmagring, sykdom og forgiftning.

– En forgiftning trenger heller ikke være gift, det kan være fra mat eller annet de har fått i seg.

Politiet utelukker imidlertid ikke noen ting.

– Har dere utelukket at det kan ha vært andre personer i leiligheten?

– Vi kan ikke utelukke det, men det er ingenting som tyder på det, sier Moen.

Skal gjennomføre avhør og sjekke elektroniske spor

Fremover jobber politiet med å kartlegge bevegelsene til de tre kvinnene. Det innebærer blant annet avhør av personer som har hatt kontakt med dem.

Morten Uglum

– Vi vil sjekke hva som finnes av elektroniske spor, kontobevegelser, hva som finnes av datatrafikk, spor på datamaskiner, sosiale medier eller mobiltelefoner, hvis det er aktuelt. Vi undersøker også om, og eventuelt hva slags, kontakt det har vært med hjelpeapparatet, sier Moen.

Bydelen har kriseteam tilgjengelig

Bydelen undersøker om og hva slags kontakt de har hatt med de tre kvinnene. Det vil imidlertid ikke komme noen informasjon om dette, da slike opplysninger er underlagt taushetsplikt, ifølge bydelsdirektør i Grorud, Øystein Eriksen Søreide.

– Vi jobber med å ettergå saken nærmere, og det som måtte være av kontaktpunkter og historikk, men det er for tidlig å uttale seg om det. Under enhver omstendighet er det vanskelig for meg å si noe detaljert, av hensyn til taushetsplikten.

– Det er en dypt tragisk sak, og vi skjønner at den gjør inntrykk på folk i hele byen, og særlig i nabolaget. Vi har satt vårt psykososiale kriseteam i gang, slik at de kan være tilgjengelig for naboer og andre som måtte reagere sterkt på det som har skjedd, sier Søreide.