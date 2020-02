Det klirret i kaffekopper, kaketallerkener og champagneglass på Wessels plass ved Stortinget torsdag formiddag. Rundt lunsjtider gjenåpnet Halvorsens Conditori – et av Norges eldste konditorier.

Allerede før den lukkede åpningen, var det kø utenfor lokalet. Ved inngangen sto styreleder Jørn Ødegård og ønsket de første gjestene velkommen til sitt nyoppussede konditori.

– De siste årene har det ringt 3–4 personer om dagen og spurt om når konditoriet åpner igjen. Nå er jeg litt spent på reaksjonene. Vi prøver å videreføre tradisjonen, men samtidig er mye endret innvendig. Det er nye tider, sier Ødegård.

– Er du nervøs?

– Litt, så klart. Spesielt siden det har vært så mange henvendelser. Jeg håper folk fortsetter å komme, sier han.

Fakta: Halvorsens Conditori Halvorsens Conditori ble etablert i Prinsens gate 26, Schiøllgården, i Oslo i 1881. Det ligger rett ved siden av Stortinget. Det har navn etter grunnleggeren Hans Halvorsen.

Da Stortinget overtok bygningen i 1977 var konditoriet den eneste bedriften som fikk fortsette der, men i 2014 ble det annonsert av det må stenge på grunn av ombygninger.

Hans Halvorsen drev konditoriet frem til 1890-årene, da Olaf Johannessen kjøpte det. Han solgte det så videre til Hugo Tobiasson i 1912. Hans sønn John Tobiasson ble kompanjong i 1953. Tobiasson solgte videre til Georg Franz Duller i 1986.

Espedal, Jan Tomas

Vokste opp i konditoriet

Halvorsens Conditori, som ligger i Prinsens gate 26, åpnet dørene for kakesultne oslofolk for første gang i 1881.

Nå har konditoriet holdt stengt i nesten seks år. Stortinget, som eier bygården, bestemte seg for å rehabilitere bygget i 2014.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I 2016 døde konditormester Georg Franz Duller, som hadde drevet konditoriet siden 1986. I 2017 ble konditoriet solgt videre til Ødegård. Han forteller at han har samarbeidet tett med Dullers døtre, og har blant annet fått overlevert alle oppskriftene.

Fasaden til bygget er fredet, men innvendig er det meste revet og bygget på nytt.

Espedal, Jan Tomas

Dullers datter, Tomine Duller, var selv til stede under åpningen, og fikk æren av å skjære det første stykket av marsipankaken for å markere nyåpningen.

– Det er helt fantastisk å være her. Endelig er det åpent igjen. Vi har hatt et ønske om at stedet skal leve videre i samme ånd, men ha et litt annet uttrykk, forteller hun.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Duller beskriver sin far som en ildsjel som levde og åndet for Halvorsens Conditori. Selv tilbrakte hun store deler av barndommen her.

– Jeg og min søster har vokst opp her i konditoriet. Hver gang vi var syke og ikke kunne gå på skolen eller i barnehagen, var vi her og fikk ligge på sofaen der borte, sier Duller og peker innover i lokalet.

Espedal, Jan Tomas

– En institusjon

Det summet lavt i det lyse lokalet mens de første gjestene smakte på kaker og smørbrød.

Ødegård sier at han håper Halvorsens Conditori kan være et uformelt møtested. Her er ingen hvite duker.

Sverre Martin Gunnerud, tidligere sjefredaktør i Morgenbladet og forlagssjef i Schibsted, var sammen med Lise Hansen blant gjestene som deltok på åpningen.

– Halvorsens Conditori er en institusjon i Oslo. Da jeg arbeidet i Morgenposten rett borti gaten på slutten av 1960-tallet, pleide vi å gå hit og drikke kakao etter morgenmøtet, forteller Gunnerud.

Espedal, Jan Tomas

Han husker stedet som et klassisk konditori, med bugnende kakefat.

– Så har det jo byens beste beliggenhet, legger Hansen til. Hun er positiv til at hovedstaden bevarer et tradisjonelt konditori i mylderet av kaffeutsalg.

– Tidligere var det mange konditorier i Oslo, men nå er det nesten ingen igjen. Halvorsens Conditori blir en slags revitalisering av tradisjonen konditoriet representerer.

Espedal, Jan Tomas

Åpner for alle fredag morgen

Konditoriet åpner offisielt for publikum fredag morgen klokken 07.00. Aftenposten møtte flere søtsugne forbipasserende som ønsket å ta en tur innom konditoriet, men som ikke fikk komme inn på den lukkede åpningen.

– Får vi ikke komme inn? Når de først skal åpne, må de åpne for alle, sier en tydelig oppgitt Fred Olsen.

Han titter inn gjennom vinduene og rynker på nesen.

– Det er ikke sånn som jeg husker det. Og de hadde jo nesten ingen kaker! Hvor er napoleonskaken, sier Olsen forundret.

Han kan heldigvis puste lettet ut. Aftenposten får bekreftet at napoleonskaken vil være på plass til den offisielle åpningen.