Granskningsrapporten om Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune ble lagt frem av revisjonsfirmaet PWC fredag.

Bakgrunnen for at byrådet i mars bestilte en granskning, var anonyme varsler om brudd på anskaffelsesregelverket, ureglementert bruk av eksterne konsulenter, ansettelser uten utlysning og brudd på arbeidsmiljøloven.

Fakta: Energigjenvinningsetaten Har i underkant av 150 ansatte og driver fire anlegg. Etaten sorterer avfallet som samles inn i Oslo, produserer fjernvarme og biogass. Er underlagt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel og byråd Lan Marie Berg (MDG). Energigjenvinningsetaten fikk ny direktør 1. februar 2019, med beskjed fra byrådet om å rydde opp. Ferske tall viser at etaten i praksis er i mål på arbeidsmiljølov-området, er ikke lenger systematiske brudd på lovens arbeidstidsbestemmelser. Etaten ble tidligere i høst besluttet slått sammen med Renovasjonsetaten, som den frem til 2015 hadde var en del av. Renovasjonsetaten driver selve innsamlingen av avfall.

– En gjennomgang av 47 leverandørforhold viser store feil og mangler, sier Gunnar Ringen i PWC.

I 28 av 47 anskaffelser er det skjedd feil. I fem av disse sakene mangler til og med kontrakt helt eller delvis.

– Etaten har unnlatt å konkurranseutsette visse kontrakter, sier Ringen.

Ringen påpeker blant annet at etaten har manglet juridisk kompetanse, og også manglet formelle systemer og rutiner for å unngå ulovligheter.

– Tidligere etatsdirektører har vært informert om problemstillingen i sine perioder som leder av etaten, sier Ringen.

1. februar i år fikk etaten ny direktør. Da ble Hans Petter Karlsen konstituert i stillingen, med beskjed om å rydde opp.

– Jeg er ikke kjent med at vi i dag foretar ulovlige innkjøp, sier Karlsen, som sier at flere eksterne avtaler nå er stanset.

Uryddige ansettelser og mye overtid

«Det er en risiko for at ansettelsesprosessene i visse tilfeller kan ha skjedd i strid med gjeldende regelverk.»

Det slår granskningsrapporten fast. De har sett på ansettelsene av samtlige avdelingsledere i etaten.

– Bare 1 av 16 ansettelser er utlyst eksternt, sier Ringen.

Han sier at det mangler skriftlig dokumentasjon og at det derfor ikke er mulig å etterprøve omstendighetene.

– I varselet ble det omtalt som «triksekultur» og sjonglering med stillingsbetegnelser, sier Ringen.

En rekke ansatte har også arbeidet mye ulovlig overtid ved etatens anlegg. Bruddene skyldes både utfordrende skiftplaner og arbeidstidsordninger, men også hjemmevaktordninger i strid med reglene. Ustabil drift av maskinene ved anleggene har også utløst utrykninger og overtid.

Svært mange av bruddene på arbeidsmiljøloven i etaten skyldes brudd på hviletidsbestemmelser, altså hvor mye hvile man skal ha mellom vakter og i løpet av en uke.

Byråden: - Mitt ansvar

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) slår fast at det byrådets styring og kontroll med etaten har vært for dårlig.

– Det har vært en ukultur hvor etaten har tatt lett på lover, regler og anskaffelser. Jeg har ansvar for at vi har systemer som fanger opp denne typen utfordringer, sier berg.

Hun innrømmer hun burde grepet inn tidligere.

– I lys av denne rapporten ser jeg at vi tidligere burde ha avdekket at det var store utfordringer i etaten. Det er mitt ansvar at etater i min sektor følger lover og regler, sier Berg.

Kan ligge flere forhold lenger tilbake i tid

PWC har sett på perioden juni 2015 til mars 2019.

– Men noen av funnene i rapporten har også vært der på et tidligere tidspunkt enn det rapporten har sett på, sier Gunnar Ringen i PWC.

PWC har også gransket påstander om tette bånd mellom enkeltpersoner i etaten og leverandører.

– Ingen relevante funn er gjort i analysen av dette, sier Ringen.

Dette er bakteppet

Det var i slutten av august at NRK avdekket at det var uregelmessigheter i etaten og at byrådet hadde bestilt en granskning.

Mediefokuset var primært på mange registrerte brudd på arbeidsmiljøloven blant etatens ansatte. Men NRK avslørte blant annet at etaten systematisk hadde foretatt ulovlige innkjøp.

Granskningsrapporten om forholdene, som ble startet i mars i år, er flere ganger blitt utsatt.

Byråd Berg har møtt kraftig kritikk i bystyret for å ha informert for dårlig om forholdene. Allerede høsten 2018 ble hun informert av Energigjenvinningsetaten selv om at brudd faktisk hadde forekommet, men i et notat til bystyret i april 2019 skrev hun bare at «det kan ha skjedd brudd».

I de to månedene som fulgte er det blitt avdekket av det i en rekke av kommunens etater, også under andre byråder enn Berg, de siste årene har vært et stort antall brudd på arbeidsmiljøloven. Aller flest har det vært i Sykehjemsetaten, slik Aftenposten omtalte forrige uke.

Fredag ble nok et tall kjent: 3765 brudd siden juli 2016 i Kulturetaten, ifølge NRK.

Både Arbeidstilsynet og bystyrets kontrollutvalg har besluttet å gå inn i denne delen av sakskomplekset, og byrådet har varslet full gjennomgang av arbeidstids-rutinene i hele kommunen.