– Det har vært en togavsporing i forbindelse med skifte av spor, sier operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Det var ingen passasjerer om bord i toget, og det er ikke meldt om skader. Vy opplyser overfor VG at det kun var to personer, lokfører og skifter, om bord i toget.

– Det har lekket ganske mye olje til grunnen. Flere aktører har vurdert lekkasjen og funnet ut at det får vi ikke gjort noe med. Det tas høyde for at oljen kan gå ut i havnebassenget, og da må det i så tilfelle iverksettes tiltak, sier operasjonslederen.

Klokken 21.28 onsdag kveld skriver politiet på Twitter at mye tyder på at det er «en del mindre» olje som har lekket ut enn først antatt. Det er foreløpig ikke klart hvor mye mindre enn det første anslaget på opp til 2000 liter det er snakk om.

Politiet oppretter sak på forholdet.

– Vi avhører lokfører og forsøker å få oversikt over hva som har skjedd, sier Grøttum.

Randi Folke Olsen, pressevakt Bane Nor, sier avsporingen ikke får konsekvenser for øvrig togtrafikk.

– Et lokomotiv på vei inn fra Lodalen har hatt en avsporing litt utenfor spor 19, opplyser hun til Aftenposten.

– På skinnegangen er det litt skader. Vi regner med at det tar et døgn å få det fikset, sier Folke Olsen til VG.

