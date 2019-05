Saken oppdateres.

Det skal ha blitt brukt samme fremgangsmåte i begge de to første tilfellene, ifølge politiet.

– Holdt fast og truet verbalt med å bli knivstukket, skriver politiet på Twitter om den ene episoden.

De to første fornærmede er gutter på 15 år, ifølge NRK.

– Begge fornærmede er avhørt, og vi oppretter sak på begge tilfellene på vegne av de fornærmede. Vi har også sikret videoopptak fra flere aktuelle steder, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til Aftenposten klokken 20.23 torsdag kveld.

Klokken 21.22 opplyser politiet at ytterligere fire ungdommer har kontaktet dem og sier de er blitt ranet i området ved Vinderen.

– De har selv kontaktet politipatruljer i området, flere av dem sammen med foresatte. De turte ikke kontakte politiet like etter ranene grunnet frykt for gjerningsmennene, skriver politiet på Twitter.

Ingen pågrepet

Ingen er så langt pågrepet, og politiet søker etter gjerningspersoner. Politiet er ikke bevæpnet.

– Flere enheter er i sving, og vi har et stort trykk på både etterforskningen og teknisk og taktisk i form av innhenting av bevis og i søk etter gjerningspersoner, sa Pedersen tidligere på kvelden.

#Oslo. Majorstua. Nok et ran av en gutt. Tilsvarende beskrivelse og fremgangsmåte som på Vinderen litt tidligere. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) May 9, 2019

Det første ranet skal ha skjedd på Vinderen Torg og det andre i Valkyriegata på Majorstuen. Pedersen sier til VG at politiet nå jakter fire gjerningsmenn, som beskrives som rundt 16 eller 17 år gamle. To av disse er blitt beskrevet som afrikanske, mens de to andre beskrives som noen med opprinnelse fra Midtøsten.

Politiet har hentet inn videoopptak og kontrollert flere personer i det aktuelle området.

– Vi har kontrollert mange personer i området Vinderen, Majorstuen og Smestad som passer beskrivelsen som er gitt, sier Pedersen.