Politiet: To gutter ranet på kort tid i Oslo

Saken oppdateres.

Det skal ha blitt brukt samme fremgangsmåte i begge tilfellene, ifølge politiet.

– Holdt fast og truet verbalt med å bli knivstukket, skriver politiet på Twitter om den ene episoden.

Begge de fornærmede er gutter på 15 år, ifølge NRK. Ingen er så langt pågrepet, og politiet søker etter gjerningspersoner.

Det første ranet skal ha skjedd på Vinderen og det andre på Majorstuen, et lite stykke unna.

– Ranene skjedde ved Vinderen Torg og i Valkyriegata på Majorstuen, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til NRK.

Pedersen sier til VG at politiet nå jakter fire gjerningsmenn, som beskrives som rundt 16 eller 17 år gamle. To av disse er blitt beskrevet som afrikanske, mens de to andre beskrives som noen med opprinnelse fra Midtøsten.

Det har også kommet inn en melding om et mulig tredje ran, nok en gang på Vinderen.