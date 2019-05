To gutter på 13 og 14 år er pågrepet for ranene, melder politiet. Leter fortsatt etter flere mistenkte.

– Det har vært seks ran, og ett ransforsøk i kveld, bekrefter operasjonsleder Vidar Pedersen i politiet Oslo overfor Aftenposten. Fem av ranene fant sted på Vinderen, og ett på Majorstuen. Ransforsøket var også på samme område.

– Vi har en navngitt mistenkt og kan ikke utelukke at flere blir pågrepet i ettertid, sier operasjonsleder Tor Grøttum til NTB. Natt til fredag ble det aktive søket etter flere mistenkte avsluttet.

– Den navngitte mistenkte er også 14 år gammel, opplyser Grøttum fredag morgen. Ingen flere er pågrepet i saken natt til fredag.

Holdt fast og truet

Klokken 18.45 torsdag kom første melding om ransforsøk. Like etter fulgte et annet. De to første fornærmede er gutter på 14 år, og begge gangene skal det ha blitt brukt samme fremgangsmåte, ifølge politiet.

– Holdt fast og truet verbalt med å bli knivstukket, skriver politiet på Twitter om den ene episoden.

Ytterligere fire ungdommer har kontaktet politiet og sier de er blitt ranet i området ved Vinderen.

– De har selv kontaktet politipatruljer i området, flere av dem sammen med foresatte. De turte ikke kontakte politiet like etter ranene grunnet frykt for gjerningsmennene, forteller politiet til Aftenposten torsdag kveld.

Én av de fire er 14 år, opplyser Pedersen. Det har foreløpig ikke kommet inn mer informasjon om de andre tre fornærmede, men ingen skal være skadet.

To pågrepet

Torsdag kveld meldte politiet på Twitter at de har pågrepet to gutter for ranene.

– De to som er blitt pågrepet er en gutt på 14, og en gutt på 13, forteller Pedersen til Aftenposten. Begge var kjenninger av politiet, og er tidligere dømt for lignende forhold.

Politiet jakter fortsatt en annen navngitt mistenkt. De har også flere andre mistenkte i saken.

– Politiet jobber mot flere pågripelser. Det kan se ut til at gjerningsmennene er involvert i en gjeng som holder til i området, fortsetter operasjonslederen.

Av en av de fornærmede ble gjerningspersonene beskrevet som gutter med afrikansk bakgrunn og bakgrunn fra Midtøsten. Pedersen bekrefter at det også er denne beskrivelsen de har gått etter i pågripelsene, men kan ikke si sikkert hvor mange som har vært involvert i ranene. Alle de fornærmede er avhørt.

– Takket være videoopptak og avhør med fornærmede har vi uansett fått en god oversikt over hva som har skjedd, forteller Pedersen. Politiet er ikke bevæpnet.

– Flere enheter er i sving, og vi har et stort trykk på både etterforskningen og teknisk og taktisk i form av innhenting av bevis og i søk etter gjerningspersoner, fortsetter han.

Lik fremgangsmåte

De fire ungdommene som ble ranet på Vinderen, ble ranet på samme tid og område, men var ikke i en gruppe.

– Det er snakk om fire forskjellige hendelser, der de alle ble ranet. Fremgangsmåten har vært lik i alle tilfellene, forteller Pedersen.

Flere av de fornærmede ble frastjålet airpods, ifølge politiet.

Kjenninger av politiet

Fordi de pågrepne er under kriminell lavalder kan ikke politiet gjøre et formelt avhør av dem.

– Men de foresatte er kontaktet og vi prater nå med guttene sammen med dem, forteller Grøttum.

I tillegg er barnevernet koblet inn.

– Dette er en såpass alvorlig sak at vi vil samarbeide med barnevernet og andre instanser for å se hvilke tiltak vi kan sette inn, sier operasjonslederen.

13- og 14-åringen er begge kjenninger av politiet.