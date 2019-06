Den som ikke lader, skal få 600 kr i gebyr

Wasim Riaz

I årevis har elbilister kunnet lade gratis på alle kommunale ladeplasser i Oslo.

I vår startet en forsiktig utfasing av muligheten til å lade gratis. I mai ble jobben intensivert da flere hundre gratis ladeplasser forsvant.

Av 1300 kommunale ladeplasser har over 300 fått nye skilt de siste ukene som sier at man ikke kan parkere der hvis man ikke skal lade bilen. Den som ikke lader eller ikke betaler parkeringsavgift for å stå på en ladeplass, skal få 600 kroner i gebyr.

– Jeg synes det er helt greit. Man skal ikke parkere på en ladeplass når man ikke trenger lading, sier Lars Berthinussen som har parkert sin elbil på Grønland.

Selv har han parkert på stedet uten å lade.

– Det er fordi det er bare en ladestolpe for tre biler her. Jeg har ikke lang nok ladekabel. Hadde jeg fått gebyr her, så ville jeg ha klaget, sier Berthinussen.

Må betale hele døgnet

Plikten til å lade og betale P-avgift for disse plassene gjelder hele døgnet.

I tidsrommet fra klokken 09 på dagen til klokken 20 er det heller ikke lov å stå der i mer enn tre timer. Regelen om tre timer gjelder ikke over hele byen. Derfor kan det være ekstra smart å se på skiltingen før man parkerer.

Og selv om ladeplikten nå gjelder for over 300 av 1300 plasser, vil Bymiljøetaten sette ut flere skilt som pålegger lading etter sommerferien.

– Det blir nok en ny stor runde etter sommerferien også, skriver Monica Olsen, presseansvarlig i Bymiljøetaten, i en SMS til Aftenposten.

I Steenstrups gate er det nå to ladestasjoner for elbiler. Der det er innført betaling, sto det bare en bil onsdag ettermiddag. Der det fremdeles er gratis, var det fullt på samme tid.

Viktig for å bedre tilgang på lading

Petter Haugneland, nestleder i Norsk elbilforening, roser den nye ordningen der elbilistene må betale for å stå på en ladeplass.

– Det er viktig at det er tilgang på ledige ladeplasser. Derfor synes vi det er riktig med denne begrensningen. Man parkerer ikke ved en bensinpumpe når man skal inn på bensinstasjonen for å kjøpe pølse, sier Haugneland.

Siden ordningen er ny, er det fremdeles mange bilister som ikke har fått med seg den.

– Det er endel som ikke har fått med seg de nye skiltene, mens andre misforstår. I sentrumsnære områder er det nemlig en begrensning som sier at man ikke kan bruke disse plassene i mer enn tre timer fra klokken 09 og 20 på kvelden. Etter klokken 20 kan man stå der lenger, men må likevel betale, sier Haugneland.

Han forutsetter at ordningen blir evaluert etter hvert.

– Mange mener at tre timer ikke er lenge nok for å lade bilen. Det er heller ikke lett å tyde skiltene. Derfor er det viktig med en evaluering etter en periode for å se hvilken effekt de nye reglene har hatt, sier Haugneland.