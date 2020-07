Ruter gjeninnfører automatisk åpning og lukking av dører

Denne uken fjernet Ruter og Sporveien smitteverntiltaket med automatisk åpning og lukking av dører på offentlig transport. Nå snur kollektivselskapene.

Siden mars har dørene på T-banen åpnet og lukket seg automatisk for å forebygge koronasmitte. Denne uken ble tiltaket hevet. Nå er det nok en gang på plass. Ketil Blom Haugstulen

Gina Grieg Riisnæs

Nå nettopp

Smitteverntiltaket ble innført i mars for å hindre at folk må berøre den samme knappen når de går av og på buss, trikk og T-bane.

Men denne uken meldte Sporveien at de ville gå tilbake til normalen.

På T-bane, trikk og buss skulle man nå trykke på en knapp for å åpne døren. Det ble Ruter og Sporveien enige om etter at smittefaren for kollektivtrafikken ble endret til gult nivå av Helsedirektoratet.

Kollektivselskapene begrunnet opphevingen med slitasje på dørene ved at de åpner seg på alle stopp.

Gjeninnfører tiltaket

Fredag kunne Aftenposten melde at opphevingen av tiltaket går i strid med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets (FHI) anbefalinger.

– Helsedirektoratet og FHI har ikke anbefalt å fjerne tiltaket med å automatisk åpne og lukke dører. Av smittevernhensyn er det tilrådelig at man i størst mulig grad unngår felles berøringspunkter, skrev kommunikasjonsrådgiver Lars Marius Matre i Helsedirektoratet i en e-post til Aftenposten.

Hverken Ruter eller Sporveien var kjent med at Helsedirektoratet ikke anbefalte å fjerne automatisk åpning og lukking, da Aftenposten tok kontakt med dem på fredag.

Lørdag melder Ruter at de nå gjeninnfører tiltaket.

– Nå har vi fått en tydelig anbefaling fra Helsedirektoratet, som er at automatisk døråpning bør være praksis, og den anbefalingen vil vi følge. Alle operatører er informert om at vi har besluttet å gjeninnføre automatisk døråpning, og dette tiltaket gjeninnføres i helgen, skriver pressekontakt Cathrine Myhren i Ruter i en e-post til Aftenposten.

Fortsatt flere sitteplasser

Ruter og Sporveien har også gradvis gjort flere sitteplasser tilgjengelig på offentlig transport. Dette tiltaket omgjøres ikke.

– For å spre passasjerene, har Ruter åpnet for å ta i bruk flere seter for å begrense ansikt til ansikt-kontakt. Antall sitteplasser har dermed økt, mens antall ståplasser fortsatt er redusert, skriver Myhren.

Beslutningen har fått grønt lys fra Helsedirektoratet.

– For kollektivreiser av kort varighet, for eksempel under en time, kan den generelle anbefalingen om en meters avstand fravikes såfremt de andre tiltakene følges, skriver Matre i Helsedirektoratet.